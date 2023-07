Al via per gli impiegati amministrativi della Seus che ne hanno diritto le progressioni economiche orizzontali, con un avanzamento di carriera all’interno delle stesse categorie contrattuali di appartenenza. Il via libera è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società consortile che cogestisce il servizio di emergenza-urgenza 118 in Sicilia, come fa sapere il presidente Riccardo Castro: «Dopo i buoni pasto erogati in questi ultimi mesi, con l’attuale C.d.A.- composto anche da Pietro Marchetta e Maria Stella Marino- stiamo proseguendo nell’azione volta a riconoscere ai dipendenti tutti i loro diritti. Per la prima volta da quando è nata la Seus, quindi, si sta dando corso alle progressioni orizzontali. Nel cedolino del mese di luglio agli amministrativi aventi diritto saranno erogate le somme spettanti relative al 2023, mentre il pregresso- a partire da quando il diritto è stato maturato- verrà corrisposto nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la liquidità di cassa».

