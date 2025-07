La Summer Season Concert si avvia verso la conclusione con un appuntamento imperdibile. Venerdì 25 luglio alle ore 21,30, la Baia del Circolo Velico Sferracavallo (via Plauto, 27) ospiterà la potente voce di Daria Biancardi nel suo Time to Dance Live Show.

Sarà un vero e proprio viaggio travolgente nella storia della musica dance internazionale, a partire dagli Anni ’70. Daria Biancardi, con la sua voce “nera e graffiante” e una sintonia unica con il repertorio black, promette di far vibrare il pubblico con interpretazioni mozzafiato. In scaletta, classici intramontabili come I Will Survive di Gloria Gaynor, le iconiche Gimme Gimme degli ABBA, Disco Inferno dei Trammps e Respect della leggendaria Aretha Franklin, artista che la Biancardi ha omaggiato in numerose occasioni con spettacoli come “Dedicated to Aretha Franklin” e ”Respect! Queen Aretha”.

Capace di “travolgere” con il suo tono denso, caldo e ricco di armoniche, con una incredibile potenza vocale, precisione tecnica e capacità d’interpretazione, la cantante dalla ‘’black voice’’ sarà accompagnata sul palco da: Peppe Zito (tastiere), Gabriel Guarneri (basso), Marco Papale (chitarra), Fabrizio Francoforte (batteria), Marco Fiscella (sax), Manfredi Caputo (percussioni) Marzia Molinelli e Dalila Galati (cori).

Daria Biancardi, ha iniziato il suo percorso musicale all’età di 18 anni, unendosi al gruppo gospel ‘’Palermo Spiritual Ensemble’’. Questa collaborazione le ha permesso di esibirsi con artisti di fama internazionale come gli irlandesi Chieftains, di partecipare al disco di Francesco Baccini ‘’Nostra Signora degli Autogrill’’ e di essere l’opening act per gli Earth Wind and Fire al Teatro Greco di Taormina. Nel 1997 si è esibita come solista al Festival di Benevento e nel 1999 all’Accademia della Canzone di Sanremo, presentando brani inediti. All’inizio degli anni 2000 vola negli Stati Uniti e si esibisce all’Apollo Theater di Harlem, tempio della “Black music”. Questa esperienza americana ha contribuito alla sua maturazione artistica, portandola a scrivere brani propri, tra cui “My world now is complete”, divenuto sigla di chiusura della trasmissione radiofonica “Demo” su Radio Rai 2. Dal 2007 ha partecipato a diverse manifestazioni importanti, tra cui la rassegna “Le città del jazz: Hollywood” al teatro Sistina di Roma. Un ruolo significativo nella sua formazione artistica ha avuto la collaborazione con il musicista siciliano Joe Castellano e la sua Soul e Blues Band, che le ha permesso di esibirsi con leggende del soul e del blues come Mike Baker (batterista di Whitney Houston), Alec Milstain (bassista di Diana Ross) e Waldo Weathers (sassofonista di James Brown). Nel 2012 ha avviato una collaborazione con la Sweet Soul Music Revue, una big band tedesca con cui interpreta i classici del soul e rhythm and blues americano, in particolare omaggiando Aretha Franklin. Il 2014 è stato un anno importante per la sua carriera, grazie alla sua partecipazione a The Voice of Italy su Rai 2. La sua ‘’blind audition’’ con ‘’I Have Nothing’’di Whitney Houston ha conquistato tutti i giudici, portandola nel team di Piero Pelù e dandole grande visibilità. Nel 2019, un altro grande successo grazie alla partecipazione ad All together Now – trasmissione Mediaset condotta da Michelle Hunzicker e J-Ax – dove con la sua straordinaria interpretazione di ‘’Gloria’’ fa scattare in piedi il ‘’muro’’ dei 100 giurati. La stessa estate fa sold out al teatro di Verdura con il suo concerto ‘’In arte Daria’’ che ospita anche una serie di amici sul palco. Poco dopo torna negli States e si esibisce al Master Theatre con il suo inedito “Come una danza” per rappresentare l’Italia al festival “New York canta”. Nel 2020 si aggiudica il titolo di «campionessa dei migliori» a All Together Now – La Supersfida, ovvero la puntata speciale del talent di Canale 5 durante la quale si sono esibiti i sedici migliori concorrenti della prima e della seconda edizione. Ha pubblicato diversi lavori discografici, tra cui l’album “Daria” nel 2015, che contiene brani inediti in lingua inglese con chiare influenze dalla black music americana e dal soul classico. Tra gli album popolari figurano anche ‘’Come una danza’’, ‘’Everybody Hurts’’, ‘’Have Yourself a Merry Little Christmas / The Christmas Song (Christmas Medley)’’, ‘’Gloria’’ e ‘’Grown’’ (2024).

Martedì 5 agosto, l’ultimo appuntamento della rassegna – curata dal direttore artistico Sergio Munafò – con il Chiara Minaldi 5et in ‘’Un’anima, una voce e la musica intorno’’.

Biglietti – comprensivi di un cocktail o di un calice di vino – sono acquistabili in prevendita on line al link, https://labaia.18tickets.it/ oppure direttamente al botteghino della Baia CVSF la serata stessa del concerto (fino ad esaurimento posti). Per ulteriori informazioni basta contattare la segreteria al 3425040881.









