I recenti episodi di intimidazione e violenza avvenuti tra Sferracavallo e Isola delle Femmine , con l’incendio di undici imbarcazioni nel rimessaggio della Icon Marine Srl e il ritrovamento di bottiglie incendiarie e biglietti minatori nei pressi di attività commerciali di via Torretta, rappresentano un fatto di estrema gravità, che getta un’ombra pesante sulla serenità e la sicurezza dell’intera comunità.

Di fronte a tali atti, i consiglieri della VII Circoscrizione del Movimento 5 Stelle, Simone Aiello e Giovanni Galioto, insieme a tutti i componenti del Consiglio circoscrizionale, avevano richiesto l’autorizzazione per svolgere una seduta consiliare straordinaria nella piazza di Sferracavallo, con l’obiettivo di manifestare solidarietà agli esercenti colpiti, ascoltare i cittadini e portare l’istituzione sul territorio, proprio dove oggi la paura rischia di prevalere sulla fiducia.





Tuttavia, il Segretario Generale del Comune di Palermo, dott. Liotta, ha espresso parere negativo, ritenendo che lo svolgimento della seduta al di fuori della sede istituzionale comporti “profili di criticità sul versante amministrativo”.

I consiglieri Aiello e Galioto esprimono fermo dissenso nei confronti di tale decisione, giudicandola inopportuna e sintomo di un approccio burocratico che frena la politica di prossimità e la partecipazione civica:

“In un momento in cui la borgata di Sferracavallo vive paura e tensione, riteniamo che fosse doveroso portare le istituzioni in piazza, tra la gente, per dare un segnale concreto di presenza e solidarietà.

La burocrazia non può essere un ostacolo quando è in gioco la coesione sociale e la fiducia dei cittadini nello Stato.”





I consiglieri del M5S ribadiscono la necessità di una reazione ferma, unitaria e immediata contro ogni forma di intimidazione e violenza, invitando tutte le istituzioni, le forze dell’ordine e la cittadinanza a fare fronte comune per difendere la legalità, il lavoro e la dignità di un territorio che non deve piegarsi alla paura.

“Sferracavallo deve reagire compatta — aggiungono Aiello e Galioto —.

Serve un impegno corale per la sicurezza, per il sostegno agli operatori economici onesti e per restituire serenità a una comunità laboriosa e accogliente, da sempre simbolo di vita marinara e di solidarietà.”

Movimento 5 Stelle – Consiglieri della VII Circoscrizione di Palermo

Simone Aiello – Giovanni Galioto

