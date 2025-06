SANT’ALFIO (CT) 11 GIUGNO 2025 – Sarà una gara dal respiro internazionale la “10 Km del Castagno dei Cento Cavalli – Gara della pace”, terza tappa del circuito Running Sicily – Trofeo Packitalia, in programma domenica 22 giugno a Sant’Alfio. Sul tracciato omologato FIDAL, in uno dei contesti naturalistici più suggestivi dell’isola, si sfideranno atleti in rappresentanza di 10 nazioni al mondo: Italia, Marocco, Ungheria, Malta, Grecia, Polonia, Indonesia, Giappone, India e Repubblica Dominicana.

Tra gli uomini, l’atleta da battere sarà Lhoussaine Oukhrid, varesino di origine marocchina, campione italiano assoluto nel 2025 di maratona e detentore della migliore prestazione italiana sulla 50 km. Lo scorso anno ha corso i 10 km. su strada a Vigone in 30:52. A contendergli il successo un lotto di atleti guidati dal marocchino Said Hachchach, reduce dal personale sui 10 km stabilito a Torino l’11 maggio in 33:41 e da un ottimo 1:14:02 nella mezza maratona. Al via anche Wilson Marquez, classe 2000, italiano originario di Santo Domingo e siracusano d’adozione, campione italiano junior 2019 negli 800 m, che vanta un primato nei 10 km. su strada di 30:16 (stabilito ad Augusta nell’ottobre 2024); il sempre competitivo Bibi Hamad, marocchino, palermitano d’adozione, con un personale di 30:49 ed il maltese Andrew Grech, vincitore nel 2023 della Maratonina di Mazara del Vallo e del Running Sicily.

Tra le donne, la grande favorita, è l’ungherese dell’Asd Agex, Edit Filo, 34 anni, trionfatrice nel 2024 nella 10 km della Palermo International Half Marathon. L’atleta magiara vanta un personale di 37:51 stabilito a Bucarest lo scorso anno.

Ospite d’onore in gara sarà l’ex mezzofondista olimpico Boguslaw Maminski, che parteciperà con un gruppo di atleti provenienti dalla Polonia.

Il percorso, vario e panoramico, si sviluppa su quattro giri da 2,5 km per un totale di 10 km. Oltre alla gara agonistica, sono previste due walkthon non competitive da 10 e 2,5 km.

Previsti trofei per i primi tre classificati di ogni categoria (uomini e donne) e buoni acquisto al Sicilia Outlet Village per i primi tre siciliani e siciliane al traguardo.

C’è tempo per le iscrizioni fino al 18 giugno (anche online su ENDU al seguente link: https://api.endu.net/r/i/95170). La quota di partecipazione è di 15 euro e comprende un ricco pacco-gara. (nr)

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.