Prizzi, 22 marzo 2025 – L’ormai ex assessore Dott. Davide Grassedonio ha scelto di affidare ai social il suo messaggio alla comunità prizzese dopo la sfiducia al sindaco Antonina Comparetto. In un lungo post pubblicato sul suo profilo Facebook, Grassedonio ha voluto ringraziare il sindaco, i colleghi di giunta, la segreteria e i dipendenti comunali per il lavoro svolto negli ultimi anni, sottolineando però come la mozione di sfiducia non abbia avuto una vera logica politica.





“UN ATTO DI SFIDUCIA PRIVO DI LOGICA POLITICA”





Nel suo post, l’ex assessore ha espresso amarezza per la fine anticipata dell’esperienza amministrativa, definendola frutto di giochi di potere piuttosto che di un reale interesse per il bene del paese.





“Abbiamo assistito a un atto di sfiducia privo di una reale logica politica, dettato più da calcoli di convenienza e giochi di potere che dall’interesse della comunità”, ha scritto Grassedonio, lanciando una critica chiara a chi ha promosso la caduta dell’amministrazione.





Allo stesso tempo, ha rivendicato i risultati raggiunti, tra cui 140.000 euro ottenuti grazie alla Finanziaria Regionale 2025, un segnale concreto dell’attenzione rivolta a Prizzi durante il suo mandato.





UN MESSAGGIO DI SPERANZA PER IL FUTURO





Nonostante la delusione, Grassedonio ha voluto concludere il suo intervento con parole di fiducia per il futuro del paese, assicurando il suo impegno al di là del ruolo istituzionale.





Ha inoltre augurato buon lavoro al Commissario Straordinario, Dott. Angelo Sajeva, chiamato a guidare il Comune fino alle prossime elezioni.





“Prizzi non è il feudo di nessuno. Prizzi appartiene ai suoi cittadini”, ha ribadito, promettendo di continuare a difendere gli interessi della comunità con passione e determinazione.





Il post ha raccolto numerosi commenti e condivisioni, segno dell’attenzione dei cittadini per il futuro amministrativo di Prizzi.





Per leggere il testo completo della lettera aperta, è possibile visitare il profilo Facebook di Davide Grassedonio al seguente link: facebook.com/davide.grassedonio

