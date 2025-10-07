La nuova collezione dell’atelier Chiccosa di Katia Montagna torna a sfilare in pubblico, dopo tre anni, con un evento esclusivo in programma domenica 19 ottobre alle 17 alla Sirenetta a Mondello, in via Principe di Scalea 7 a Palermo. Protagonisti della passerella saranno trenta nuovi abiti indossati da dieci modelle. professioniste e amatoriali, di età compresa tra i 18 e i 50 anni, a dimostrazione che la moda non conosce confini anagrafici e sa valorizzare ogni fase della vita.

L’ambiente scelto per la sfilata sarà ispirato agli anni Sessanta: le sale saranno trasformate in un suggestivo scenario retrò, con le signore che sfileranno tra i salotti dello spazio, accompagnate da celebri brani musicali, da Mina a Patty Pravo. Non si tratterà quindi di una semplice passeggiata, ma di una vera e propria esperienza immersiva in cui il pubblico potrà ammirare a lungo ogni capo e coglierne il valore sartoriale.





«Io amo le atmosfere retrò – racconta la stilista Katia Montagna – e in questa collezione ho messo tutto il mio impegno. Sono felice perché mi ha permesso di lavorare con sete, velluti, tafettà, chiffon e altri materiali pregiati». Una dichiarazione che sottolinea la ricerca e la qualità dei tessuti scelti per esaltare il fascino senza tempo della collezione.

Gli inviti per assistere alla sfilata possono essere ritirati presso Whishlist by Chiccosa in viale Strasburgo 252, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 351 023 3594 o 091 5439040.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.