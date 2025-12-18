Palermo 18 dicembre 2025 – Il Sunia Palermo aveva inviato tre giorni fa una lettera alle istituzioni locali e regionali, chiedendo di fare di tutto per fermare lo sgombero di oggi, sotto le feste di Natale. E invece stamattina, Massimo Corrado Dell’Oglio, 66 anni, e il figlio di 29 anni, sono stati sfrattati dalla casa in via Ferdinando di Giorgi, 4, dalle parti dell’ex Motel Agip, dove la famiglia risiedeva da vent’anni. Dell’Oglio è rimasto senza lavoro per assistere la moglie, di 55 anni, malata di tumore e morte nel settembre del 2024. Senza stipendio, e con il sussidio di 490 euro, non è riuscito più a pagare l’affitto.

“Considerata l’estrema vulnerabilità del nucleo familiare, l’assenza di soluzioni abitative alternative e la documentata condizione di indigenza, avevamo chiesto – affermano il segretario del Sunia Zaher Darwish e l’avvocato del Sunia Pietro Brancato – un urgente intervento delle istituzioni competenti per valutare il differimento dell’esecuzione di sfratto e l’attivazione delle misure di assistenza e la sistemazione in un alloggio. Abbiamo scritto al prefetto, al sindaco, al presidente della Regione, chiedendo di non buttare la famiglia in mezzo alla strada proprio adesso”.

Il drammatico caso sta suscitando reazioni e una gara di solidarietà. Il sindacato degli inquilini della Cghil ha lanciato anche una campagna a sostegno di Massimo Dell’Oglio e del figlio, attraverso il conto corrente del Sunia IT38Y0103004600000002625550 (causale: per Massimo dell’Oglio) aperto a tutti coloro che volessero contribuire.

“Dell’Oglio stesso – aggiungono Darwish e Brancato – aveva chiesto almeno altri 10 giorni di tempo per non essere sfrattati proprio a Natale. Avevamo rivolto l’appello anche all’assessore all’Emergenza abitativa. Ma non è stata trovata nessuna soluzione e infatti stamattina le forze dell’ordine hanno eseguito lo sgombero. La soluzione che è stata prospettata per le prossime notti è di rivolgersi a un dormitorio: ma non è una soluzione praticabile, per un uomo che non ha più un centesimo in tasca, dimostra mancanza di visione e di programma. Dell’Oglio aveva chiesto aiuto al Comune già nel mese di luglio, segnalando la sua difficile situazione. E questa è la risposta che ha ricevuto”.

Il Sunia ribadisce anche l’allarme sui casi diffusi di sgomberi minacciati ed eseguiti che si stanno moltiplicando in città, senza un intervento da parte delle istituzionali. “La situazione del signor Dell’Oglio rappresenta un caso emblematico di come l’indifferenza istituzionale possa trasformare una difficoltà economica in una tragedia umana e sociale – aggiunge il Sunia – Il nucleo familiare, già provato dalla perdita della moglie e madre, si trova ora di fronte alla prospettiva di rimanere senza tetto in pieno inverno, senza alcuna colpa se non quella di essere caduto in una condizione di povertà, che le istituzioni non sono riuscite ad affrontare con gli strumenti disponibili”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.