Grande attesa per l’edizione 2025 di Sherbeth che, come annunciato dagli stessi organizzatori, si terrà nuovamente a Palermo. Ma le date e le novità, saranno svelate al Sigep di Rimini domenica 19 alle ore 14 all’interno dello spazio Bravo. Nel corso dell’evento, condotto dal maestro gelatiere Vetulio Bondi, gli organizzatori dell’evento più importante al mondo sul gelato internazionale, sveleranno le date della manifestazione e la nuova direzione tecnica della kermesse. Si ripercorreranno le tappe che hanno portato lo Sherbeth a diventare una manifestazione affermata. Oltre a Giuseppe Bravo, Davide Alamia, Arnaldo Conforto, Giovanna Musumeci, Ruben Pili, Gianvito Gaglio e Aurora Minetti (Ostificio Prealpino), saranno presenti Alessia Palmitessa e Riccardo Primiani, seconda e terzo classificato nell’edizione 2024. Il vincitore, invece, il cinese Bang Gai, invierà un video-saluto. Al termine del convegno una degustazione di gelati. Sempre nel corso del Sigep, si terranno i casting per i gelatieri che vorranno partecipare all’edizione di quest’anno. Appuntamento domenica 19 dalle 11 alle 13 e dalle 15,30 alle 17 e lunedì 20 gennaio dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17, sempre all’interno dello spazio Bravo.

