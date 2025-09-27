Si chiude in bellezza la stagione 2025 di piazzetta Bagnasco dove alle 18 di martedì 30 settembre sarà protagonista Matteo Nucci con il suo ultimo libro, dal titolo “Platone”. A dialogare con l’autore sarà Beatrice Monroy.

Il libro

È un mattino d’estate del 415 a.C. e su un masso che sporge sopra il porto del Pireo sono appollaiati quattro ragazzini. Il canto delle cicale copre il brusio della folla. C’è aria di festa, ma la guerra incombe, e i quattro tacciono, assorti. Tra loro c’è un dodicenne dallo sguardo febbrile. Si chiama Aristocle e, cinque anni più tardi, per via delle ampie spalle, prenderà un nome destinato all’eternità: Platone. Accanto a lui, in quel mattino decisivo, l’uomo che ne racconta la storia. Questa storia. Una storia d’amore.

È un romanzo di verità, quello che avete in mano. Un romanzo che per la prima volta ripercorre la vita del più grande filosofo di sempre. Con il suo stile inconfondibile, Matteo Nucci ci regala un romanzo fuori dal tempo, frutto di anni di studio e di sana ossessione, con cui riesce a farci superare di nuovo la linea d’ombra della letteratura, rendendo la nostra esperienza di lettori un capitolo di vita epico, erotico, illuminante. Scopriamo in Platone un uomo sempre in lotta per realizzare giustizia e felicità, un “atleta dell’anima”. Seguendone dolori, fallimenti e amori, alla fine di questa lettura travolgente, ci ritroveremo diversi: cambiati nel profondo da uno scrittore filosofico capace di sfidare ogni luogo comune pur di dare a noi la possibilità di rimettere sempre in gioco il nostro modo di vivere il tempo che ci è concesso. Amare sempre, per sempre. Lottare per la giustizia con tutto l’amore che c’è. Di Due Uno. Terra e Cielo. Non c’è altro da fare.

L’autore

Matteo Nucci è nato a Roma nel 1970. Tra i suoi libri ricordiamo Sono comuni le cose degli amici (2009), È giusto obbedire alla notte (2017), entrambi finalisti al Premio Strega; Le lacrime degli eroi (2013), Achille e Odisseo (2020), Sono difficili le cose belle (2022). I racconti sono apparsi in riviste e antologie. Collabora con “La Stampa”, “l’Espresso” e “il manifesto”.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

