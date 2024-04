Per il settimo anno consecutivo si è conclusa la campagna di sensibilizzazione, dedicata alla prevenzione delle malattie nelle donne, denominata “Marzo in rosa”, organizzata dall’ allora consigliera comunale e oggi assessore alle Politiche sociali, Giusi Savoca.

Il sindaco Leo Cantarella, accanto all’ assessora Savoca, hanno incontrato i medici e gli specialisti, che, per tutto il mese di marzo, hanno effettuato visite e screening gratuiti, rivolti alla popolazione femminile.

Oltre un centinaio di donne giarresi e non solo, si sono sottoposte a visite ed ad esami diagnostici, per la prevenzione di alcune patologie.

Il sentito ringraziamento del Comune di Giarre, che si è tinto, per un mese, virtualmente di rosa, con un cartellone ricco di iniziative e check up, è stato esternato ai tanti specialisti, durante una cerimonia privata, che ha visto, consegnare ai partecipanti, una targa di riconoscimento da parte dell’ Amministrazione comunale , “per il contributo e l’ impegno profusi durante l’ iniziativa, orientata a sensibilizzare alla prevenzione e al bene salute delle donne”.

Tanti gli specialisti e professionisti giarresi, che hanno prestato gratuitamente, la loro opera, con degli incontri, consulenze e visite gratuite, che sono stati ospitati, presso la sala Tau, della parrocchia San Francesco d’ Assisi al Carmine, grazie all’ ospitalità di frate Emanuele Artale.

Partners d’ eccezione l’ I.I.S “Leonardo”, grazie alla sua dirigente scolastica, Tiziana D’ Anna, che ha sensibilizzato gli studenti all’ iniziativa ed ha ospitato l’ incontro “Mamme e figli, nel tempo e nelle scelte”, all’ interno dell’ aula magna del liceo giarrese.

La sezione di Riposto di Lega navale, ha coinvolto alcune donne, per la velaterapia, a bordo della veleggiata in rosa “Donne a gonfie vele”.

Endocrinologi, ginecologi, senologi, nutrizionisti, internisti, dietologi, psicologi, psicoterapeuti, posturologi, visagisti, dermatologi, sono stati a disposizione delle donne, che si sono spontaneamente presentate, nei giorni previsti dal calendario di incontri. Il grazie corale dell’ Amministrazione comunale è andato ai dottori: Rosario Rapisarda, Loredana Santangelo, Martina Lo Conte, Valeria Fichera, Lea Torrisi, Diletta Mauro, Giuseppe Papa, Daniela Carenza, Sebi Barbagallo, Lidia Torrisi, Claudio Trovato, Martina Scarpignato, Michele e Angelo Scarpignato, Concetta Zanghì. Un grazie alla make up artist: Maria Rita Marano, per la skincare a tutte le età e per la collaborazione alla dottoressa Elisa Torrisi. Per il coordinamento un ringraziamento è stato riconosciuto agli uffici comunali competenti e alla dirigente Letizia Nanì.

Luogo: comune di Giarre , callipoli, 81, GIARRE, CATANIA, SICILIA

