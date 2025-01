Si è insediato il baby sindaco Alessia Brucato e il Consiglio dei ragazzi dell’Istituto comprensivo di Petralia Soprana. Questa mattina presso l’aula consiliare del Comune, alla presenza del sindaco Pietro Macaluso e del Dirigente Scolastico Alberto Celestri, seguendo le procedure legislative di rito, si è tenuta la cerimonia di insediamento della nuova amministrazione dei piccoli alla quale hanno partecipato, oltre all’assessore Leonardo La Placa e al consigliere Giuseppe Macaluso, alcuni docenti dell’Istituto Comprensivo, Michele Cerami docente- collaboratore del D.S. e il referente del progetto il prof. Calogero Sabatino.









Presidente del Consiglio dei ragazzi è stato eletto Gabriele Spinoso che sarà coadiuvato dal suo vice Paolo Ruvituso, candidato sindaco non eletto. La neo sindaca Alessia Brucato è già al lavoro assieme agli assessori Anita Lodico, Mauro Minutella e Agnese Velardi.









Fanno parte del Consiglio dei ragazzi Gabriele Spinoso, Sophia Sorce, Adele Macaluso, Gaia Librizzi, Elia Spinoso, Nathan Richiusa, Nicholas Gennaro, Paolo Ruvituso, Giuseppe Bruno, Giuseppe Minutella e Emily Restivo.

Il sindaco Pietro Macaluso si è complimentato con i docenti e il Dirigente Scolastico per la lodevole iniziativa ed in particolare con i ragazzi per l’impegno e la serietà con cui portano avanti questo importante progetto educativo.

