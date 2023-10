In occasione della visita istituzionale, il sottosegretario di Stato Claudio

Barbaro ha tagliato il nastro di un moderno e prezioso luogo di conoscenza e

divulgazione del patrimonio marino pantesco. Con il ProgelloCorallo+Si promosso

da Interreg V-A Italia Malta, è stata realizzata la "Stanza del Mare". Una nuova

suggestiva location, presso il Museo Geonaturalistico di Punta Spadillo, che grazie

alle video-tecnologie avanzate consentirà di “immergersi” nella realtà virtuale

degli abissi di Pantelleria.

Un’esperienza fruibile grazie a visori VR in grado di riprodurre immagini e

suoni a 360° dei fondali dell’isola che, nello scorrere di roccia mista tra massi e

sabbia, diventano habitat incontaminati di infinite tipologie di gorgonie e varietà di

pesci come dentici, saraghi, barracuda, ricciole. Luoghi sommersi che hanno,

anche, una valenza dal punto di vista archeologico riconsegnando pezzi di storia

alla comunità.

L’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria provvederà ora a completare

l’allestimento della “Stanza del mare” per offrire un viaggio completo a livello

tattile, acustico e visivo della biodiversità dei fondali con l’obiettivo di

rafforzare il rapporto uomo-natura, attraverso attività di educazione

ambientale, esperienze immersive ed emozionali.

Sarà compito dell’Ente provvedere alla formazione e all’organizzazione

del personale per consentirne la fruizione a partire dal mese di febbraio, con

le scolaresche pantesche. Dalla prossima stagione primaverile, invece, sarà

prevista l’apertura della Stanze del Mare a tutti i visitatori con un calendario

dettagliato tramite prenotazione.

Il Commissario Italo Cucci e la direttrice Sonia Anelli, compiaciuti della

grande partecipazione delle autorità e delle forze produttive locali, si sono poi

intrattenuti con il senatore Barbaro aggiornandolo suoi progetti in corso e

futuri dell’Ente Parco.

