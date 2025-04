“La rivoluzione del mondo del lavoro parte dai giovani” è con questa frase che il segretario generale della CISL FP Messina Giovanna Bicchieri porta il suo saluto alla prima assemblea del coordinamento giovani della CISL FP della città dello Stretto.





“La nascita del coordinamento giovani all’interno della CISL FP Messina risponde alla precisa di favorire il dialogo tra le nuove generazioni e il mondo del lavoro. Il Coordinamento giovani è nei fatti un organo dedicato al dibattito ed all’impegno costante sui luoghi di lavoro per i giovani e le loro necessità. I ragazzi infatti si affacciano al mondo del lavoro con un insieme di valori e aspettative che differiscono significativamente da quelle delle generazioni precedenti. Comprendere queste differenze è necessario per costruire un ambiente di lavoro che risponda alle esigenze di un mondo in continua evoluzione, specie in quei settori che da un certo punto di vista possono sembrare più rigidi e refrattari al cambiamento. Da qui il nostro impegno nel promuovere una contrattazione collettiva di secondo livello, rivolta a questioni che stanno a cuore alle nuove generazioni. Temi come l’equilibrio tra vita lavorativa e personale, l’accesso a programmi di formazione continua, il benessere organizzativo e le garanzie previdenziali sono al centro della nostra attenzione.”





Del coordinamento giovani della CISL FP Messina fanno parte per le Funzioni locali Melissa La Rocca (comune di Messina) e Michele Venuto (per i comuni della provincia). Per la Sanità Cristina Saccà, Chiara Serra, Serena Giorgio del policlinico e Angela Benanti dell’Irccs Neurolesi. Per le Funzioni Centrali, Giustizia Stefano Bertè, Inail Claudio Milici, INPS Daniele Matasso.

