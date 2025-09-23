“Il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia – SIAP Sicilia esprime forte preoccupazione per la prossima scadenza della convenzione tra Regione Siciliana e compagnie di trasporto locale, prevista per il 30 settembre, e che, senza un immediato rifinanziamento, rischia di subire un’interruzione.

È indispensabile che il rinnovo della misura avvenga senza soluzione di continuità, così da garantire al personale delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate la possibilità di usufruire delle agevolazioni sui trasporti su gomma, rotaia e via mare.





Il SIAP Sicilia sottolinea come, in più occasioni, l’Assessorato regionale alle Infrastrutture e Mobilità e la Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana abbiano dimostrato grande sensibilità per il tema, trovando il modo di reperire le risorse necessarie e consentendo il proseguimento della convenzione anche in momenti finanziariamente complessi. La convenzione non rappresenta soltanto un sostegno economico per i colleghi e le loro famiglie, ma anche e soprattutto un presidio di sicurezza collettiva: la presenza costante sui mezzi pubblici di personale delle Forze di Polizia – come dimostrano le statistiche – contribuisce a innalzare sensibilmente il livello di sicurezza per tutti i cittadini.





La Segreteria Regionale del SIAP Sicilia sollecita pertanto un tempestivo intervento delle istituzioni regionali affinché l’accordo venga rinnovato senza ritardi, evitando disagi, incomprensioni e ulteriori aggravi economici per il personale coinvolto e per le loro famiglie, e ribadisce la propria disponibilità a ogni utile interlocuzione.

La Segreteria Regionale SIAP Sicilia

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.