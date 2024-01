Palermo, 06 Gen. “A seguito di costruttive interlocuzioni con importanti esponenti istituzionali della Regione Siciliana, abbiamo ricevuto rassicurazioni che il Governo Regionale farà ogni sforzo per garantire il rinnovo delle agevolazioni su gomma, rotaie e, probabilmente, anche via mare, nell’ambito dei vettori di trasporto regionale.” Così in una nota Luigi Lombardo, Segretario Regionale Generale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia SIAP – Sicilia, In merito alle preoccupazioni circolate tra delle Forze dell’Ordine riguardo al mancato rinnovo della convenzione tra la Regione Siciliana e le compagnie di trasporto regionale per il 2024, per l’indisponibilità di risorse finanziarie.

Il Segretario prosegue: “Questa iniziativa non solo potrà alleggerire le famiglie dei colleghi da un onere finanziario significativo, ma garantirà anche una presenza costante di agenti nei mezzi di trasporto pubblico, contribuendo alla sicurezza di tutti i passeggeri.”

Dinanzi a tale scenario, la Segreteria Regionale del SIAP Sicilia si è prontamente attivata, come sottolinea Lombardo: “abbiamo subito avviato le dovute interlocuzioni, ora attendiamo con fiducia la votazione in aula della manovra finanziaria, in programma lunedì 8 Gennaio, confidando nella sensibilità del Governo e dell’Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità Aricò, affinché gli effetti positivi della convenzione non vengano interrotti. Riattivare la misura va ben oltre gli interessi delle Forze dell’Ordine, è un contributo diretto alla sicurezza della comunità nel suo complesso.” conclude Lombardo.

