Palermo – In merito alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi , che indicavano l’Udc come possibile approdo di alcuni deputati regionali, interviene il coordinatore regionale del partito Decio Terrana, precisando che ad oggi l’Udc non ha assunto alcuna scelta relativa ad intergruppi parlamentari.

«L’Udc – dichiara il coordinatore regionale Decio Terrana – non ha preso e non intende prendere decisioni individuali o estemporanee. Qualsiasi valutazione o scelta politica sarà compiuta collegialmente dal partito, nel rispetto dei suoi organismi e della sua storia. Sarà il partito nel suo insieme a decidere quale percorso politico intraprendere nel futuro». Il tema sarà al centro del confronto in programma il prossimo 17 gennaio a Palermo, in occasione dell’incontro dal titolo “L’eredità di Don Luigi Sturzo e il ruolo dell’UDC nella politica contemporanea”, al quale prenderanno parte il segretario nazionale Antonio De Poli e il presidente nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa. Un appuntamento che rappresenterà un momento di riflessione politica e di confronto sulle prospettive future del partito.





Luogo: Palermo

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.