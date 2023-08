Un cast di giovani in carriera mette in scena l’Opera capolavoro di Georges Bizet

La vicenda, passionale e tragica al contempo, dell’affascinante gitana simbolo della libertà e dell’indipendenza, la Carmen dell’Opera capolavoro di Georges Bizet, rivive nell’allestimento della Bottega Fantastica creato appositamente per la prima del Sicilia Classica Festival, in scena sabato 19 agosto alle ore 21.00 nell’Anfiteatro Villa a Mare di Terrasini.

Ad annunciarlo è Francesco Ciprì, Presidente del Festival, che quest’anno ha voluto puntare sul crudo realismo di quest’Opera lirica, oltre che su un cast composto da giovani in carriera.

“La passione- racconta il regista Salvo Dolce- è alla base di tutto il progetto registico. La si evince facilmente dalla musica trascinante, energica, dalle coreografie innovative e vibranti, dal modo in cui i personaggi, dalla notevole complessità psicologica, vivono e trasmettono le loro emozioni”.

“Ancora una volta- dichiara- il teatro diviene luogo di dibattito culturale e di riflessione su diverse tematiche attuali, quali la libertà e l’indipendenza, l’amore e la gelosia, e sui drammatici temi delle relazioni non sane e del femminicidio”.

“Carmen è una donna moderna, indipendente, anticonformista- aggiunge la Direttrice d’Orchestra Alessandra Pipitone-. La musica di Bizet enfatizza il suo spirito irriverente, il suo vivere all’estremo, la sua forte carnalità”.

Sul palco ad interpretare la bellissima gitana sarà la giovane e talentuosa mezzosoprano Karina Demurova, mentre a fare le veci di Don José è il tenore Facundo Munoz, ed Escamillo sarà il baritono Giacomo Medici. Questi i nomi degli altri interpreti: Giovanni Palminteri nei panni di Morales, Andrea Carcassi in Zuniga, Ester Gabriella Ventura in Micaela, Andreina Drago in Mercedes, Martina Saviano in Frasquita, Francesco Ciprì in Dancairo, Enrico Maria Piazza in Remendado.

“Abbiamo voluto puntare su un cast composto quasi per intero da giovani- commenta Nuccio Anselmo, Direttore artistico- così come avevamo già preannunciato alle selezioni realizzate tra Roma e Palermo. Sarà dunque una Carmen che trasmetterà bellezza, freschezza, energia, talento che vuole realizzarsi pienamente”.

Centoquaranta circa i componenti del cast che metteranno in scena l’Opera: dieci i cantanti solisti, sessanta i coristi, cinquanta gli elementi dell’orchestra, e venti quelli del corpo di ballo diretto da Stefania Cotroneo.

“Abbiamo voluto creare effetti scenici che enfatizzino la femminilità e la passione- dichiara la coreografa- Metteremo quindi in scena il flamenco, e spettacoli con il fuoco che esprimono slancio ed energia”.





Lo spettacolo è inserito nel cartellone della sesta edizione del Terrasini Opera Festival ed è realizzato con il Patrocinio del Comune di Terrasini, della Regione Siciliana- Assessorato Turismo Sport e Spettacolo e Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, e dell’Assemblea Regionale Siciliana, ed è sponsorizzato dall’Oxygen Fitness Place di Palermo.

La direzione artistica è affidata a Nuccio Anselmo con la regia di Salvo Dolce, Direttrice d’Orchestra Alessandra Pipitone, Coreografie di Stefania Cotroneo, Scenografie de La Bottega Fantastica, Costumi di Fabrizio Buttiglieri e Sartoria Pipi, Luci di Gabriele Circo. In scena l’Orchestra Filarmonica della Sicilia e il Coro Lirico Kàtane.

La Carmen del Sicilia Classica Festival andrà in scena anche il prossimo 22 settembre 2023 alle ore 21 nella cornice di caratura internazionale del Teatro Antico di Taormina. Per l’occasione, si esibirà anche il Piccolo Coro Città di Taormina diretto dal Maestro Ivan Lo Giudice.

Sempre al Teatro di Taormina la stessa Organizzazione porterà in scena, il 20 settembre alle ore 21, le opere Pagliacci di Leoncavallo e Cavalleria Rusticana di Mascagni.

È possibile acquistare i biglietti qui: https://shorturl.at/gkvRU oppure chiamando al 339- 5299932

Pagina Facebook Sicilia Classica Festival: https://www.facebook.com/ siciliaclassicafestival

Luogo: Anfiteatro Villa a Mare, Terrasini

