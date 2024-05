Palermo – Dopo l’ ennesima tragedia che ha coinvolto 5 operai nell’ incidente di Casteldaccia in provincia di Palermo, l’ UDC partecipa con viva commozione e umano cordoglio alla perdita dei 5 operai. “Sentite condoglianze ai familiari, siamo basiti – commenta Franzella Paolo responsabile provinciale Udc di Palermo – questa guerra non ha più fine, le 1041 vittime del 2023 sui posti di lavoro rappresentano una strage civile e per il 2024 si avvicinano a quai 200 le vittime, purtroppo ancora oggi si fa poco in prevenzione e formazione sui luoghi di lavoro, occorrono leggi speciali in merito alla sicurezza e più controlli, aumentando gli ispettori del lavoro deputati al controllo”. Gli fa eco Decio Terrana Segretario Regionale dell’ UDC ” Sono vicino ai familiari, nessuna parola può dare conforto in questo momento dopo una tragedia così assurda, un triste evento che deve indurre tutti a rafforzare le norme sulla sicurezza, non si può morire mentre si lavora”.

Nella foto Franzella è Terrana

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.