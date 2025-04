“Nei prossimi giorni presenterò un’interrogazione parlamentare sulla mobilità regionale in Sicilia, con particolare attenzione alla questione del caro biglietti dei voli, che sta mettendo in difficoltà migliaia di cittadini siciliani. Le dichiarazioni trionfanti di Schifani e Aricò sul successo del Sicilia Express sono l’ennesima mossa di propaganda di un governo regionale che preferisce raccontare storie anziché affrontare concretamente i problemi quotidiani dei siciliani”. Lo ha detto questa mattina Mario Giambona, vice-presidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico.





Il deputato del Pd ha poi sottolineato che l’iniziativa Sicilia Express soddisfa solo un numero esiguo delle richieste dei siciliani che, per motivi di lavoro o studio, sono costretti a vivere fuori dalla Regione e che vogliono tornare a casa durante le festività. “560 biglietti venduti non soddisfano le migliaia di richieste che ogni giorno pervengono. Le migliaia di siciliani che, ogni giorno, devono fare i conti con tariffe esorbitanti per tornare a casa, per le festività o per necessità personali, sono completamente ignorati da questa amministrazione” ha proseguito “il governo regionale, guidato da Schifani, continua a non prendere in considerazione le difficoltà reali dei siciliani, lasciandoli soli di fronte a un sistema di trasporto che penalizza chi vuole e deve rientrare in Sicilia. In questa interrogazione, chiederò che si avvii una progettazione strutturale seria, che superi la propaganda e risponda finalmente ai bisogni concreti della nostra gente”.





Giambona conclude spiegando che “Non si può continuare a tollerare un governo che resta sordo alle richieste legittime dei siciliani. È ora di agire, con soluzioni concrete e accessibili che permettano a tutti i cittadini di tornare a casa senza dover affrontare costi insostenibili”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.