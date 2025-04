La parlamentare regionale: “Un grande spot pubblicitario che porta a casa mille siciliani, non offrendo una reale soluzione a tutte le altre migliaia di studenti e lavoratori fuori sede costretti a fare i conti con caro voli, carenza infrastrutture e diritto alla mobilità negato”.

“Torna Sicilia Express, il treno della speranza. Uno spot pubblicitario, niente di più, lanciato dal governo regionale che permetterà a mille siciliani di tornare a casa durante le festività pasquali con buona pace di tutte le altre migliaia di studenti e lavoratori fuori sede (solo nel 2023, secondo il Rapporto Migrantes, in quindicimila hanno lasciato l’Isola per andare all’estero) che non aderiranno all’iniziativa e che saranno impossibilitati a fare rientro a casa perché non in grado di farsi carico di salatissimi biglietti aerei”.

Lo afferma Jose Marano, deputata regionale M5s e vicepresidente della commissione Territorio, Ambiente e Mobilità dell’Assemblea regionale siciliana.

“Diciamo le cose come stanno – aggiunge Marano – il Sicilia Express è solo fumo negli occhi perché non offre una reale soluzione ai problemi legati al caro voli, al diritto alla mobilità puntualmente negato ai cittadini e alla grave carenza di infrastrutture. Problemi e diritti negati con cui i siciliani continueranno a fare i conti ogni giorno anche una volta che sarà finita l’esaltante esperienza del Sicilia Express. La metà dei posti disponibili, tra l’altro, riguarda la proposta integrata treno-nave con partenza il 17 e rientro il 21. Un mordi e fuggi che onestamente impone una riflessione sulla reale convenienza del viaggio sotto il profilo delle tempistiche”.





