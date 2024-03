“Oggi in aula il Parlamento Siciliano porrà rimedio ad un enorme corto circuito politico-normativo che ha mandato in tilt il settore della Formazione Professionale in Sicilia. ” Questo quanto dichiarato da Mario Giambona Vicecapogruppo PD all’Assemblea Regionale Siciliana e primo firmatario del disegno di legge numero 690 che chiede di riportare alla situazione originaria, a quello che era prima della modifica introdotta nottetempo nel collegato alla legge finanziaria regionale. “Ciò che si è tentato di fare è inqualificabile. Il fatto di mettere in discussione un settore così strategico senza coinvolgere le parti e gli attori in causa, deve far riflettere rispetto ad una proposta politica, quella di centro-destra, che mette sul campo iniziative errate in momenti storici sbagliati. Finalmente – conclude Giambona – con l’abrogazione di questa norma, porremo fine a questa querelle e chiederemo la trattazione organica di un argomento così rilevante nelle sedi opportune e coinvolgendo tutte le parti coinvolte.”





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.