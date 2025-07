Catania, 10 luglio 2025 – Nel gioco non si invecchia mai: basta un dado, un joystick o un mattoncino LEGO per tornare bambini. E il Sicilia Game Expo 2025 è pronto a far giocare sul serio. E’ stata presentata oggi la seconda edizione di “Sicilia Game Expo 2025” .

“Una giocatrice che corre entusiasta verso l’area espositiva del Sicilia Game Expo”. Eccolo il nuovo manifesto della seconda edizione della manifestazione dedicata al gioco, in programma il 15 e 16 novembre 2025 presso la moderna sede di SiciliaFiera a Misterbianco. L’opera d’arte disegnata da Luigi Siniscalchi, noto fumettista di Bonelli, è stata presentata oggi durante la conferenza stampa nell’area Family Nerd del Centro Sicilia di Misterbianco, moderata dal presentatore Giovanni Santangelo.

Un evento che si prepara a far “livellare” l’esperienza della sua prima edizione con un deciso power-up: 10.000 metri quadrati di area espositiva, tornei, laboratori, arene virtuali e spazi interattivi per due giorni di festa dedicati al mondo del gioco a 360 gradi e in tutte le sue forme.

“Non importa l’età, nel momento in cui si gioca non esistono distinzioni: si è semplicemente due giocatori, due avversari”, ha dichiarato David Rizzotti, organizzatore dell’evento. E in effetti SGX25 si annuncia come un grande “multiverso” ludico. A svelare solo alcune delle novità di quest’anno, i due organizzatori, Gaetano Puleo e David Rizzotti, in compagnia di Marco Litrico, responsabile dell’area Comics, Nino Di Cavolo, presidente di SiciliaFiera, Marco Di Mauro di Radio Zammù (partner ufficiale dell’evento) e Antonino Anzalone, consigliere comunale di Misterbianco, che ha portato i saluti del sindaco Marco Corsaro.

“Oggi incomincia ufficialmente il SGX2025 – esordisce Gaetano Puleo – perché da oggi in poi ci saranno tantissimi eventi che segneranno il passare del tempo e ogni settimana daremo una nuova anticipazione sugli ospiti, ma anche sulle novità dell’area espositiva”. “Sono orgoglioso di ospitare la seconda edizione di SGX – dice il presidente di SiciliaFiera, Nino Di Cavolo -, rappresenta un passo decisivo verso la crescita del settore gaming nel nostro territorio. Il nostro polo fieristico si conferma ancora una volta un punto di riferimento per gli eventi innovativi e di rilevanza nazionale, sostenitore di manifestazioni che parlano alle nuove generazioni e che promuovono cultura digitale, creativa e sviluppo tecnologico”.





Le novità dell’area giochi.

Il Centro Sicilia durante questi mesi, ospiterà SGX LEAGUE tornei preliminari di carte collezionabili come Magic o Pokémon, e anche di giochi di società e di ruolo

I primi ad essere svelati sono Risiko e Nome in Codice. I vincitori dei tornei di SGX League avranno la possibilità di partecipare alle finali che si svolgeranno durante il SGX2025 del 15 e 16 novembre. Oltre ai tornei dedicati a tutti SGX2025 sarà anche la sede del Torneo ufficiale regionale di Risiko, che riunirà tutti i club della Sicilia.





Videogiochi e console, tornei su console, postazioni di gioco libero e un’area retro-gaming con vecchie console e cabinati, flipper e atmosfere vintage da “vecchia sala giochi”.

E ancora, ci sarà un’area LEGO, una zona interamente dedicata ai celebri mattoncini, insieme a piste fisiche e digitali di Carrera. L’Arena di Adventure Room, dove l’esperienza si fonde con la realtà virtuale e un’area dedicata ai giochi in crowdfunding, dove i creatori potranno testare i loro prototipi con il pubblico.

Grande attenzione anche per gli amanti dei fumetti

In arrivo autori internazionali da Giappone, Europa e USA. Durante la conferenza stampa, un saluto speciale è arrivato direttamente dal Giappone, con un video di sensei Inata, autore di Goldrake U e con una grande sorpresa che svelerà durante SGX. Tra gli altri ospiti ci sarà anche Andrea Dentuto, uno degli storici disegnatori di Lupin III, sarà ospite nell’area dedicata al ladro gentiluomo.

Area Comics

L’Area Comics, curata da Marco Litrico, sarà il punto d’incontro tra grandi case editrici, artisti affermati e nuovi talenti.

Ci saranno anche delle mostre tematiche e un’area fumetto vintage

Inoltre, spazio anche alla creatività dei cosplayer, con contest e sorprese in fase di definizione, per offrire al pubblico qualcosa di originale e unico.

Una cartolina ufficiale e uno youtuber da 650.000 fan

A sigillare simbolicamente l’evento, Poste Italiane presenterà una cartolina ufficiale commemorativa dell’edizione 2025. E tra gli ospiti attesi, è già stato annunciato Sguein, amatissimo youtuber siciliano con oltre 650.000 iscritti, che porterà la sua energia nell’area dedicata a Pokemon.

Radici catanesi e spirito nazionale

Il Sicilia Game Expo nasce dalla collaborazione tra tre realtà catanesi:

Area Family Nerd, organizzatrice di eventi

Comics Collection, punto di riferimento per fumetti e carte

Happy, storico negozio di giocattoli della città etnea

Una sinergia che ha trasformato una scommessa locale in un evento che sta conquistando l’attenzione nazionale.

Una festa per tutti

«Sicilia Game Expo è la casa dei nerd, delle famiglie, dei bambini e degli adulti – ha dichiarato Marco Di Mauro di Radio Zammù, media partner ufficiale –. È la festa di tutti». Conclude Antonino Anzalone, consigliere comunale di Misterbianco: «Vedere il logo di SiciliaFiera sul manifesto è stato emozionante. Questo evento rappresenta l’identità di un territorio che vuole crescere e innovare».





