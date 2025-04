“Il Partito Democratico non intende seguire l’esempio del centrodestra regionale, che in questi giorni è impegnato più a litigare sui candidati al consiglio e sui nomi per i liberi consorzi che a discutere delle reali necessità della nostra comunità. Bisogna invertire il trend dettato dal centrodestra, che è ben lontano da alcuna proposta di buon governo”. Lo ha detto questa mattina Mario Giambona, vice-presidente del gruppo parlamentare PD, riguardo alla riunione di ieri presso la direzione regionale del partito a Palermo, a proposito delle prossime elezioni di secondo livello delle ex Province.





Giambona ha sottolineato la necessità di un cambiamento di approccio da parte della politica siciliana, in particolare a livello locale. “Il nostro obiettivo è mettere al centro del dibattito politico i programmi, le reali esigenze delle città metropolitane e dei liberi consorzi, che oggi versano in condizioni di gravissima carenza di risorse e professionalità. Questa situazione sta avendo conseguenze drammatiche, come il deterioramento delle strade provinciali, e la gestione disastrosa delle scuole secondarie”.





Secondo Giambona, l’intervento del Partito Democratico dovrà concentrarsi principalmente sulla risoluzione dei problemi concreti che i cittadini affrontano quotidianamente. “Il nostro impegno è quello di rispondere alle richieste di servizi che oggi sono inadeguati e insufficienti. Le nostre liste elettorali saranno composte da candidati in grado di garantire non solo una solida rappresentanza territoriale, ma anche la professionalità necessaria per risollevare le sorti di queste istituzioni ormai in difficoltà”.





Il vice-presidente ha poi ribadito che, pur trattandosi di un’elezione che non coinvolge direttamente i cittadini, il Partito Democratico si impegnerà a mantenere un dialogo costante con la popolazione, per costruire una campagna elettorale che risponda realmente ai bisogni dei siciliani. “Sarà fondamentale condurre una campagna elettorale che non si limiti alla contesa politica, ma che si basi su un confronto diretto con i cittadini e su proposte concrete per il futuro della Sicilia”.

