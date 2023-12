Sicilia – “Esprimo vivo apprezzamento, per la nota assessoriale che consente la proroga/rinnovo dei contratti a tempo determinato presso gli enti del Servizio Sanitario Regionale di validi professionisti e operatori che garantiscono i livelli essenziali di assistenza sanitaria, andiamo avanti con fiducia nella speranza che quello che oggi è precario domani diventi stabile e definitivo. Colgo l’ occasione per augurare un sereno Natale e un buon anno a tutti “. Lo rende noto il segretario deputato all’ ARS l’ On. Rosellina Marchetta.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.