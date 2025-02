Palermo – Con il Decreto Milleproroghe, recentemente approvato dal Parlamento nazionale sono state aumentate le funzioni operative del Commissario Straordinario per la gestione ed utilizzo dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e sono stati stanziati oltre 15 milioni e 500 mila euro per finanziare progetti per la ristrutturazione , recupero ed utilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla Mafia e alle organizzazioni criminali di tutta Italia. Si tratta di un provvedimento di notevole importanza che certamente consentira’ non soltanto di ristrutturare beni immobili ma anche di velocizzare procedimenti di confisca ed utilizzo in favore di Sindaci e Forze dell’Ordine “ A dichiararlo e’ Salvino Caputo, Vice coordinatore regionale dell’Udc in Sicilia e gia’ presidente del Consorzio “ Sviluppo e Legalita’ “ per l’utilizzo dei beni confiscati alle organizzazione criminali nel comprensorio di alcuni Comuni dell’a Valle del Belice e del Corleonese . “ Uno dei principali ostacoli – ha aggiunto Salvino Caputo – che ha impedito in tempi veloci l’utilizzo dei beni confiscati e’ stato quello rappresentato da una complessa procedura burocratica tra Agenzia del Demanio, Uffici per i Beni confiscati in Sicilia e i rapporti con le Prefettura. Con le nuove funzioni assegnate dal Governo al Commissario Straordinario per i Beni Confiscati – ha sottolineato Caputo – sicuramente sara’ facile ridurre i tempi tra la confisca e la assegnazione ai Sindaci , che hanno dimostrato una grande sensibilita’ in tema di riutilizzo a finalita’ pubbliche dell’enorme patrimonio immobiliare confiscato ai boss di Cosa nostra in Sicilia. Sono d’accordo con la Associazione di Libera di Don Luigi Ciotti , che da anni si batte per velocizzare i tempi di riutilizzo dei beni – ha concluso Caputo – sul fatto che ogni bene restituito alla collettivita’ genera sviluppo economico ed occupazione oltre che creare servizi pubblici piu’ efficienti grazie alla ristrutturazione di immobili . Ad oggi vi sono centinaia di immobili, aziende e terreni inutilizzati per la complessita’ delle procedure e molti dei quali son ancora occupati ed utilizzati dagli stessi soggetti che hanno subito la confisca”





