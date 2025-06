Giornata importante per l’infrastruttura idrica della Sicilia occidentale. Domani, giovedì 26 giugno, Siciliacque eseguirà il collegamento del potabilizzatore di Sambuca al nuovo acquedotto Garcia, attualmente interessato dai lavori di raddoppio del secondo tratto finanziati con fondi del Pnrr.

In parallelo, il potabilizzatore sarà sottoposto a un intervento di manutenzione straordinaria per migliorare l’efficienza del sistema di filtrazione, operazione che richiederà la sospensione del servizio idrico in numerosi comuni.

Comuni interessati e orari del ripristino

I territori coinvolti dalla sospensione, a partire dalle ore 7 di giovedì, sono: Montevago, Santa Margherita, Santa Ninfa, Gibellina, Salemi, Vita, Calatafimi, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Trapani, Paceco, Erice, la casa circondariale di Trapani, Valderice, Custonaci e Buseto Palizzolo.

Il ripristino dell’erogazione idrica è previsto in maniera graduale tra le 9 e le 13 di venerdì 27 giugno. Siciliacque invita i cittadini e le amministrazioni locali a razionalizzare i consumi e a predisporre le necessarie scorte per far fronte all’interruzione temporanea.









