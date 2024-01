Riapre a Palermo Palazzo Bonocore, l’antico palazzo che si affaccia sulla piazza più nota della città, piazza Pretoria. Palazzo Bonocore, affidato dalla Diocesi di Palermo a CoopCulture, è un luogo che aspira a diventare un hub culturale di riferimento accessibile a tutti.



L’associazione Siciliandostyle, in collaborazione con CoopCulture, propone “Palermo Felicissima”, una mostra interattiva e cross-mediale, un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta della Palermo della Belle Époque.

Un percorso espositivo che racconta un’epoca breve ma irripetibile in cui Palermo, grazie alla spinte di una borghesia emergente e rampante, seppe porsi all’avanguardia nei campi della tecnica, della produzione e del commercio.

Un periodo di grandi cambiamenti che fra la fine dell’Ottocento e gli albori del Novecento modificò in profondità gli assetti urbanistici, la vocazione economica e la vita culturale di Palermo. La mostra si articola in cinque sale all’interno delle quali il visitatore avrà la possibilità di vivere un’esperienza immersiva e unica.

Costo per persona 10 euro

Data evento: domenica 28 gennaio. Inizio ore 10,00, durata circa 1 ora.

Ritrovo piazza Pretoria ore 9,45.

Per info e prenotazioni, inviare mail a SiciliandoStyle@gmail.com o scrivere al numero w app 3661332786

Luogo: Piazza Pretoria – Palermo , PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.