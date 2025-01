Il simbolo di una nuova generazione di giovani siciliani che non vogliono abbandonare la terra di origine, ma trovare qui il lavoro e la felicità.

La content creator e organizzatrice di eventi Anna Romeo racconta la sua città, Trapani, con tutte le sue bellezze, nella puntata 63 di “Egoriferiti”, il podcast disponibile su YouTube e Spotify tutti i giovedì dalle 21.

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=MyrQhlTDAfY&t=15s

SPOTIFY: https://open.spotify.com/episode/4GlbqFQY8iyyn6qoHKvc5J?si=c1f02c05d86c4043

“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero del proprio essere.

Anna Romeo, partendo dalla sua esperienza nel mondo degli eventi, ha raccontato come Trapani può diventare la città simbolo del turismo in Sicilia. Inoltre la content creator ha raccontato alcuni aneddoti vissuti con i Negramaro, Pif, con la scrittrice Marina Di Guardo, ma anche con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Non sono mancate le discussioni intorno alla gestione di Trapani da parte del sindaco Giacomo Tranchida e sulla massoneria, che in città sembra essere particolarmente influente nella gestione del potere politico ed economico.

Anche Anna Romeo ha contribuito alla ironica raccolta fondi che Egoriferiti promuove, con un salvadanaio personalizzato, per avere come ospite il comico palermitano Toni Matranga, del duo Matranga e Minafò, che ha chiesto agli autori del programma ben 10 mila euro di compenso per partecipare a una puntata del podcast. Una raccolta che continua quindi anche dopo la denuncia per diffamazione fatta dallo stesso Toni Matranga nei confronti degli autori del podcast.

