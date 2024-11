Domenica 17 novembre, a Pergusa, si è svolto il terzo Congresso Nazionale del partito indipendentista Siciliani Liberi per l’elezione del nuovo Segretario Nazionale e dell’Assemblea Nazionale. Con un voto quasi unanime degli iscritti aventi diritto al voto è stata eletta Eliana Esposito, già nota per essere stata la candidata del partito alla carica di Presidente della Regione Siciliana alle scorse regionali. La Segreteria quindi passa da Palermo a Catania. Eliana Esposito, attrice, cantautrice e donna di spettacolo, conferma il suo impegno ed il suo amore per la Sicilia mettendo a disposizione della causa e della questione siciliana tutta la sua passione e determinazione.

Durante il Congresso, oltre al resoconto dell’ormai ex Segretario Ciro Lomonte sulla sua esperienza alla guida del partito e alla proposta programmatica della nuova candidata alla carica, diversi sono stati gli interventi che hanno arricchito il dibattito della giornata.

Gli interventi del Congresso sono stati moderati dal Presidente Emilia Maggio, nota guida turistica, coadiuvata, come Segretario congressuale, da Samuele Puglisi, componente del movimento giovanile del partito.

Il Congresso si è aperto con i saluti dell’avvocato Carmelo Sardella, Presidente dell’Assemblea Nazionale uscente. Altri interventi apprezzati dall’uditorio, sono stati quelli di Pasquale Musarra, uomo eclettico, psicologo e imprenditore agricolo; di Giovanni Luca Sciovè, artista, ma cultore del mondo agricolo che ha sottolineato la profonda crisi del settore in Sicilia; ampio spazio ha avuto Mario Pagliaro, dirigente del CNR, che oltre ad analizzare la realtà della crisi idrica vissuta adesso dalla Sicilia ha sottolineato la crisi economica e finanziaria che riguarda la Sicilia, l’Italia e l’intera Europa.

Durante il dibattito ha preso la parola anche Giuseppe Giudice, funzionario regionale che ha posto l’accento sulla crisi economica figlia della perdita della sovranitá monetaria. Altri interessanti interventi hanno evidenziato un tema comune che si può riassumere nella aggressione alle libertá personali, dei popoli e al loro carattere identitario.

I saluti finali sono stati preceduti dalla proclamazione del nuovo Segretario Nazionale Eliana Esposito che nel discorso finale ha espresso i suoi auspici per il mandato che l’aspetta.

Tutto il partito saluta la nuova Segretaria e le augura un lavoro ricco di frutti.

