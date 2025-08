Nell’ambito delle proprie attività istituzionali di tutela e promozione del patrimonio storico, artistico e ambientale della Sicilia, l’associazione SiciliAntica – Sede comprensoriale di Assoro, Leonforte e Nissoria, ha recentemente effettuato una segnalazione al Comune di Leonforte e alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna in merito al grave stato di degrado in cui versa la struttura di ingresso del Cimitero comunale.

La struttura, realizzata tra il 1845 e il 1885 su progetto dell’architetto Michele Capra e successivamente dell’ingegnere Luciano Nicolosi, rappresenta un raro esempio di architettura eclettica dell’Ottocento siciliano. Il portale d’ingresso, che fonde in maniera armoniosa elementi classici, romanici, barocchi e suggestioni orientali, si configura come un’opera unica nel suo genere, meritevole di piena valorizzazione.





Durante un recente sopralluogo, alcuni soci dell’associazione hanno rilevato il progressivo deterioramento degli elementi architettonici e il distacco di alcune decorazioni dell’arco di ingresso, verosimilmente aggravati dagli eventi atmosferici degli ultimi anni. Da qui la scelta, coerente con lo spirito e la missione di SiciliAntica, di sollecitare gli enti competenti a promuovere un urgente intervento di restauro.

Alla nostra segnalazione, datata 9 luglio 2025, il Sindaco di Leonforte, dott. Pietro Livolsi, ha risposto: “…sebbene si tratti di attività posta in capo a questo ente, al fine di programmare un intervento di restauro saranno fatti i dovuti passaggi con la Soprintendenza dei BB.CC.AA per i provvedimenti di competenza.”





SiciliAntica ribadisce che uno dei compiti fondamentali dell’associazione è proprio quello di vigilare sullo stato di conservazione dell’ambiente naturale, dei monumenti e delle opere d’arte del territorio. È auspicabile – e in linea con una moderna visione della tutela – che da parte di tutti gli enti pubblici coinvolti (Comuni, Soprintendenze, Regione, Enti ecclesiastici) si sviluppi una comunione di intenti e di iniziative, capace di dare avvio a una nuova e rinnovata stagione di collaborazione per il recupero e la salvaguardia del patrimonio monumentale locale.

L’associazione, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascun soggetto istituzionale, conferma – per voce del suo Presidente, dott. Lorenzo Vicari – la piena disponibilità a collaborare in ogni forma utile a restituire alla collettività leonfortese un’opera tanto significativa quanto trascurata.

SiciliAntica – Sede comprensoriale di Assoro, Leonforte e Nissoria

Luogo: Cimitero di Leonforte, LEONFORTE, ENNA, SICILIA

