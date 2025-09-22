La Sicily by Car Alcamo Basket esce sconfitta dal parquet della Passalacqua Ragusa con il punteggio di 77-52, in una partita che ha confermato la solidità e la profondità della formazione iblea. La seconda gara amichevole della stagione è stata giocata in occasione del IX memorial Francesco Passalacqua.

Il match è partito subito in salita per le alcamesi. Il primo quarto si è chiuso sul 29-14 in favore delle padrone di casa, capaci di imporre da subito ritmo, intensità e canestri. Nella seconda frazione le ragazze di coach Ferrara hanno reagito, trovando continuità in attacco e rientrando fino al 39-32 dell’intervallo lungo.





Al rientro dagli spogliatoi, Ragusa ha ripreso il controllo della gara, allungando sul 54-42 al 30’. Nell’ultima frazione la spinta di Alcamo si è affievolita, mentre la Passalacqua ha allungato fino al +25 finale.

Per le alcamesi buone prove di Schena, top scorer con 13 punti, seguita da Mitreva (9). Da segnalare anche i 6 punti di Thiam e Hadjin, oltre ai 5 di Verano, Nikolic e Tempia.

Al termine dell’incontro il premio come migliore giovane, consegnato da Ester ed Elisa Iacono ed intolato a Nuccia Salerno, è andato a Chiara Schena, protagonista di una prestazione di grande energia e conclusa in doppia cifra.





Alcamo riparte da una sconfitta che potrà essere utile a trovare soluzione agli errori, fin all’inizio della stagione.

“Sicuramente la scorsa domenica è andata meglio. Oggi siamo arrivati impreparati contro Ragusa, squadra che punta a vincere il campionato, non possiamo permetterci di perdere una partita amichevole con 20 punti di scarto. Non siamo ancora sulla buona strada: è l’indicazione che ci arriva oggi” sono le dichiarazioni del presidente della Sicily by Car Alcamo Basket Francesco Dixit Dominus.





Passalacqua Ragusa – Sicily by Car Alcamo Basket 77-52

Parziali: 29-14, 39-32, 54-42, 77-52

Alcamo: Verano 5, Vella 3, Hadjin 6, Nikolic 5, Thiam 6, Buscemi, Caliendo, Mitreva 9, Schena 13, Tempia 5, Sarni ne. All. Ferrara

