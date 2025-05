SbC accelera sulle aperture nel territorio iberico rafforzando la propria presenza in Spagna ed in Portogallo in un periodo strategico in perfetta coincidenza con l’arrivo della stagione estiva

Sicily by Car (SBC:IM), società italiana quotata su Euronext Growth Milan, tra i principali operatori nell’autonoleggio leisure a breve e medio termine, continua il suo percorso di espansione in Europa con l’apertura di due nuovi uffici operativi in Spagna ed in Portogallo, rispettivamente a Palma di Maiorca ed a Porto.





Dopo il recente successo delle aperture a Ibiza e Lisbona Downtown, Sicily by Car conferma il suo impegno nello sviluppo internazionale e la volontà di rafforzare la propria presenza nella Penisola Iberica, considerata strategica per la crescita sostenibile dell’azienda.

Nel mese di giugno 2025, Sicily by Car inaugurerà due nuove sedi:

• Aeroporto di Porto – secondo scalo del Portogallo per numero di passeggeri (fonte ANA Soc. Gestione Aeroporti), con una flotta di circa 250 vetture.

• Aeroporto di Palma di Maiorca – terzo aeroporto per traffico in Spagna (fonte AENA Soc. Gestione Aeroporti), con una flotta di circa 400 vetture.

Le flotte delle nuove sedi includeranno una vasta gamma di veicoli, tra cui anche modelli a 7 e 9 posti.

Sarà inoltre attivo un servizio di navetta gratuito per il trasporto dei clienti dall’aeroporto agli uffici di noleggio, situati in prossimità degli scali.





La doppia apertura si pone nel segno della continuità e della coerenza con la strategia di business della compagnia che guarda con priorità a location ad alta vocazione turistica pronte ad accogliere alti flussi di visitatori in concomitanza con il periodo estivo, picco massimo di alta stagione per Sicily by Car.

Tommaso Dragotto, Presidente e Amministratore Delegato di Sicily by Car: “Con queste nuove aperture, Sicily by Car consolida la propria posizione tra i principali player del noleggio auto in Europa e conferma il percorso di crescita costante sul mercato internazionale. Stiamo lavorando, e lavoreremo nel prossimo futuro, a nuove opportunità di sviluppo secondo quello che è sempre stato il nostro modello di business vincente.”

