Sicurezza 4.0, le novità dell’accordo Stato- Regioni e le sfide per le imprese. Titola così l’interessante evento formativo gratuito, organizzato dalla Cna Trapani in collaborazione con l’ordine dei Consulenti del lavoro di Trapani, che si terrà il prossimo sabato 14 giugno a partire dalle ore 9 presso il Centro Congressi di Alcamo.



“Un fondamentale momento di confronto- spiega Giuseppe Orlando, Presidente della CNA Trapani- ma anche un’opportunità di rilancio, in un contesto in continua evoluzione che, ancora una volta, impone alle imprese nuove sfide e nuove responsabilità”.



Tema centrale dell’incontro è il nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di formazione per la sicurezza sul lavoro, un passaggio normativo che ha introdotto novità sui contenuti, sull’organizzazione didattica e sui requisiti formativi per tutti i soggetti del sistema prevenzione, imponendo standard più alti di qualità, aggiornamento continuo e un coinvolgimento più attivo da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori.



“In questo processo di adeguamento e crescita, CNA è al fianco delle micro, piccole e medie imprese del territorio- dichiarano il Presidente e il Segretario provinciali, Giuseppe Orlando e Francesco Cicala- consapevole che solo attraverso la formazione di qualità, l’innovazione organizzativa e un dialogo costante con le istituzioni si potrà affrontare con successo la complessità del mondo produttivo attuale. In questo scenario, ribadiamo il nostro impegno a rappresentare le esigenze reali delle imprese artigiane e a sostenere con strumenti concreti il loro sviluppo, puntando sulla cultura della prevenzione, sul rafforzamento delle competenze e sulla costruzione di reti territoriali solide”.



Al convegno relazioneranno, tra gli altri: l’Ingegnere Antonio Leonardi, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Asp Catania; la Dott.ssa Maria Cristina Blandino, titolare di F.P. professionista esperta attività tecniche di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro- ufficiale di Polizia Giudiziaria; il Dott. Francesco Vallone, Responsabile Ufficio delle professioni sanitarie tecniche di prevenzione, vigilanza ed ispezione. Le conclusioni sono affidate al Segretario di Cna Nazionale, Otello Gregorini, modera la giornalista Miriam Di Peri. Per i saluti istituzionali interverranno: Nello Battiato, Presidente di Cna Sicilia; Giuseppe Orlando, Presidente Cna Trapani; Salvatore Miceli, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Trapani; Francesco Di Gregorio, Direttore Dipartimento di Prevenzione Tutela Salute e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro- S.Pre.S.A.L.



È previsto uno spazio dedicato ai partecipanti per chiarimenti e casi pratici.



L’evento è valido ai fini della formazione continua obbligatoria dei consulenti del lavoro (riconoscimento di 4 crediti formativi) e prevede per datori di lavoro e lavoratori il rilascio di attestato di avvenuta partecipazione.







Al termine dell’incontro formativo, in forma privata, si terrà l’Assemblea elettiva della CNA Trapani, un importante appuntamento con il rinnovo degli organismi CNA che avviene ogni quattro anni. A seguito della relazione del Presidente di CNA Trapani, si procederà alla votazione per eleggere gli organismi della Presidenza e della Direzione. Verranno inoltre rieletti i Presidenti di Mestiere dell’Organizzazione e i delegati all’Assemblea Regionale e Nazionale.









