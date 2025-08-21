“Accademia Iniziativa Comune accoglie con ottimismo lo svolgimento per la prima volta in Africa del Vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi Alimentari, nello specifico ad Addis Abeba, in Etiopia, un appuntamento fondamentale e importante sopratutto per permettere alla comunità internazionale di valutare in sinergia e collaborazione la reale situazione dei sistemi alimentari a partire dai Paesi più fragili. Le nazioni sono chiamate a riportare le azioni compiute e a indicare obiettivi e strumenti per il lavoro successivo. L’auspicio è che si possa davvero passare dalle parole ai fatti per affrontare e risolvere la sicurezza alimentare sul pianeta, dove sono ancora troppo le persone che soffrono e muoiono per questioni di mancata alimentazione. Come Associazione Bandiera Bianca e Accademia Iniziativa Comune riteniamo essenziale sostenere una cooperazione pragmatica fondata su progetti e iniziative concrete, ma anche perché riteniamo fondamentale coinvolgere il Continente africano come protagonista nelle scelte e nelle azioni della comunità internazionale. A partire, ovviamente, dalla questa epocale quale è la sicurezza alimentare. Una sfida di priorità assoluta, che richiede impegni chiari, investimenti mirati e soprattutto la volontà politica di costruire filiere locali resilienti, accesso equo alle risorse e sistemi di produzione sostenibili. È il momento di rafforzare gli interventi nei Paesi fragili con programmi stabili di sostegno all’agricoltura familiare, alla formazione tecnica, all’innovazione rurale e all’accesso all’acqua, elementi centrali per costruire un’autentica sicurezza alimentare. L’Africa deve tornare al centro, non semplicemente come terreno di intervento assistenziale, ma come protagonista attiva di una nuova fase di pace, sviluppo e sovranità alimentare, con un ruolo pieno e riconosciuto nei processi decisionali globali. Solo così sarà possibile costruire un futuro giusto e sostenibile per tutti”.







Così, in una nota stampa, Carmela Tiso, Portavoce nazionale Accademia Iniziativa Comune e Presidente dell’Associazione Bandiera Bianca

