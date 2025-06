Grande interesse e partecipazione al convegno organizzato ieri dall’Ebat Ciala Catania, nella Sala Convegni del 4 Spa Resort Hotel, sul tema della sicurezza sul lavoro in agricoltura e più in particolare sul ruolo chiave dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale. Un’occasione di confronto costruttivo, che ha visto la presenza di numerosi operatori del comparto, rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni datoriali e sindacali, oltre a tecnici, esperti e professionisti del settore. Presenti anche i rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali del comparto agricolo – CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil – che hanno ribadito la necessità di fare sistema per affrontare con efficacia le sfide di un settore in costante evoluzione. Una sala attenta e partecipata ha accolto i numerosi interventi che, da diverse angolazioni, hanno offerto spunti concreti e riflessioni sul futuro del comparto agricolo, con al centro la salute e il benessere dei lavoratori.





A dare il via ai lavori il presidente dell’Ebat Ciala Catania, Claudio Petralia, che ha sottolineato l’urgenza di rafforzare la cultura della prevenzione in agricoltura. “Sicurezza – ha dichiarato – significa dignità del lavoro e tutela delle persone. Continueremo a lavorare con impegno per offrire supporto concreto, formazione e strumenti adeguati alle aziende e ai lavoratori. Ringrazio tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni che oggi hanno dato il proprio contributo: la sinergia è l’unica strada possibile per promuovere con efficacia una vera cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

La giornata ha visto il contributo di docenti universitari, esperti della prevenzione, tecnici del settore, imprenditori agricoli e rappresentanti delle istituzioni sanitarie e assicurative: Venerando Rapisarda, direttore di Medicina del Lavoro presso l’Università di Catania, Mario Lombardo, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Confagricoltura, Massimo Galati, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale dell’Ebat Ciala Catania, Eugenia Elena Cosentino, imprenditrice agricola, Santo De Luca, direttore Spresal Asp di Catania e Diana Artuso, direttore Territoriale Inail Catania.





A rendere ricco il dibattito è stata proprio la pluralità dei punti di vista, che ha evidenziato come la sicurezza in agricoltura non sia solo una questione normativa, ma una responsabilità collettiva da costruire con consapevolezza e continuità. Tutti gli interventi, pur nella diversità dei ruoli e delle esperienze, hanno ribadito un concetto fondamentale: la sicurezza non è un costo, ma un investimento essenziale per la qualità del lavoro e la competitività del settore. È emerso con chiarezza che in agricoltura sono ancora molteplici i fattori di rischio e le patologie legate a un mestiere tanto nobile quanto usurante, e che molti aspetti restano purtroppo sottovalutati, specie in ambito di prevenzione e formazione.

Il convegno ha rappresentato una tappa significativa di un percorso più ampio che Ebat Ciala Catania sta portando avanti, con l’obiettivo di promuovere una cultura della sicurezza sempre più radicata, capillare e condivisa.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

