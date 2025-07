Palermo 25 luglio 2025 – La Filt Cgil Palermo denuncia con forza le condizioni di pericolo che si registrano quotidianamente nel raccordo autostradale che conduce all’aeroporto “Falcone e Borsellino” e nelle aree di accesso allo scalo, dove la fermata irregolare di file di auto nella corsia d’emergenza e nelle rotonde aeroportuali mette seriamente a rischio la sicurezza di lavoratori e passeggeri. Ieri l’ultimo incidente: un’auto ribaltata al centro della rotonda.

Il fenomeno riguarda in particolare le soste improprie lungo la corsia d’emergenza dell’autostrada, spesso utilizzate da automobilisti in attesa di passeggeri in arrivo, così come le fermate ai bordi delle due rotonde di accesso, all’interno del perimetro aeroportuale.

“E nelle ore notturne, la situazione peggiora – sottolineano il segretario Filt Cgil Palermo Fabio Lo Monaco e il segretario Cgil Palermo Dario Fazzese – L’assenza del servizio viabilità Gesap, attivo solo nelle fasce diurne, contribuisce all’anarchia veicolare”.

“A ciò si aggiunge un problema strutturale mai affrontato seriamente: l’uscita dall’autostrada in direzione aeroporto avviene attraverso una rotonda la cui conformazione è già di per sé pericolosa, anche a causa della scarsa visibilità in alcune ore del giorno. L’aggravante è il frequente mancato rispetto dei limiti di velocità in quel tratto, che moltiplica i rischi di incidenti e impatti gravi. Nella serata di ieri un’auto si è ribaltata in una di queste aree, confermando quanto più volte segnalato da lavoratori e utenti dello scalo e ribadendo l’urgenza di misure concrete”.

E’ per questo che Filt Cgil Palermo e Cgil Palermo chiedono alla Prefettura l’apertura immediata di un tavolo interistituzionale sulla viabilità aeroportuale, che coinvolga: Gesap, Anas, Polizia stradale, Comune di Cinisi, Città Metropolitana di Palermo, forze dell’ordine territoriali, rappresentanze sindacali.

“Dal nostro punto di vista – chiariscono Lo Monaco e Fazzese – gli obiettivi del tavolo dovrebbero essere i seguenti: garantire presidi e controlli anche nelle ore notturne, contrastare le fermate improprie e il rischio di incidenti, intervenire sulla messa in sicurezza della rotonda autostradale e sul rispetto dei limiti di velocità, ripristinare condizioni di legalità e tutela stradale. Salvaguardare la vita e la salute di chi lavora e di chi viaggia”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.