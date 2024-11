È stato siglato un gemellaggio tra Palmosa Kore A.P.S., Associazione Culturale che produce il PalmosaFest, presieduta da Bia Cusumano, e TAM di Marsala, il cui presidente è l’attore e regista Massimo Pastore.

Il nuovo sodalizio tra le due realtà culturali nasce dalla precisa volontà di creare una rete di collaborazione tra i diversi Comuni della provincia di Trapani e le molteplici ed eterogenee espressioni artistiche, nella piena consapevolezza che la Bellezza si crei insieme, stando dalla stessa parte. Il Maestro Massimo Pastore ha espresso grande fiducia ed entusiasmo per questa collaborazione, assicurando la sua presenza in alcuni momenti della terza edizione del PalmosaFest e auspicando ulteriori possibili progetti di condivisione con il Palmosa Kore A.P.S.

Altrettanto felice la Presidente Bia Cusumano, con il Direttivo dell’Associazione e i soci che hanno riconosciuto l’alto profilo artistico e professionale di Massimo Pastore, ideatore del Teatro Abusivo Marsala, impegnato da quasi 40 anni nell’attività di attore e regista, oltre che sceneggiatore. La Direttrice Culturale della terza edizione, la giornalista Jana Cardinale, sul gemellaggio dichiara: “Massimo Pastore è un intellettuale di altissimo profilo, non possiamo che essere orgogliosi del fatto che abbia scelto la nostra Associazione e il PalmosaFest come realtà culturale della città di Castelvetrano per donare il suo talento e mettere a disposizione le sue risorse umane e professionali. Il PalmosaFest continua a crescere in qualità e non posso che esserne soddisfatta. Sono certa che Bia Cusumano e Massimo Pastore, da presidenti delle rispettive Associazioni, troveranno piena intesa e totale sinergia per gettare le basi di una quarta edizione di alto livello, e per altri progetti comuni. Del resto il PalmosaFest è un format che include tutte le Arti, nessuna esclusa. Ben venga questo gemellaggio”.

