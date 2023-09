Il lungomare di Cefalù si accende con le note di Silvia Mezzanotte, storica voce dei Matia Bazar, che farà cantare il pubblico innamorato della musica italiana questa sera, 4 settembre, dalle ore 22.

Il concerto è stato organizzato per recuperare la serata del 4 agosto. In quell’occasione, l’artista non si era potuta esibire a causa del maltempo ma aveva espresso il desiderio di trovare comunque una data per Cefalù.

L’ingresso al concerto, che rientra nel cartellone degli eventi estivi organizzati dall’amministrazione comunale, è gratuito.

