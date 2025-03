La Confederazione Sindacale SINALP a nome del suo Segretario Regionale Dr. Andrea Monteleone e di tutti i propri iscritti, esprime la più ferma solidarietà all’Assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti per le continue minacce subite a causa del suo impegno nello sviluppo della cultura della legalità, del rispetto delle regole comunali, nella lotta al commercio abusivo nella nostra città ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali espressi dalle attività commerciali ed imprenditoriali presenti nel territorio comunale.

Il coraggio e la determinazione dimostrati dall’Assessore nell’affrontare queste criticità rappresentano un esempio di dedizione al bene comune fondamentale per garantire equità e sicurezza nel tessuto economico e sociale.

La lotta al commercio abusivo messa in atto dall’Assessore Forzinetti tutela anche i diritti dei lavoratori onesti, che vedono minacciati la loro sicurezza e il loro futuro da pratiche sleali perpetrate da chi non vuole e non intende rispettare le regole.

Le intimidazioni giunte, sono un attacco inaccettabile alle istituzioni e come Sindacato non potremo mai accettare che la paura sostituisca il diritto.

La nostra città merita di crescere nella legalità, e chi, come l’Assessore Forzinetti, opera in questa direzione deve sentirsi sostenuto, non isolato, e lo incoraggiamo ad andare avanti, nel suo ruolo, nell’interesse dei cittadini e delle imprese che vogliono creare benessere rispettandone le regole.

Le pressioni e gli attacchi subiti dall’Assessore Forzinetti sono un grave segnale di allarme per tutta la Città, e chi amministra con correttezza e legalità merita sempre di essere sostenuto.

Il commercio abusivo danneggia le imprese oneste, i lavoratori ed i consumatori, distorcendo la concorrenza e privando il Comune di risorse fondamentali.

Come Sindacato saremo sempre al fianco dell’Assessore Forzinetti per sostenere l’applicazione corretta del regolamento comunale sulle attività commerciali e proponiamo un tavolo di confronto tra Comune, forze dell’ordine, categorie economiche e organizzazioni sindacali in difesa dei lavoratori, per trovare soluzioni condivise.

Questo atteggiamento di intimidazione e violenza perpetrato da pochissimi, mina alla base i valori democratici e lo Stato di diritto.

Chiediamo alle istituzioni competenti di garantire la massima tutela e di perseguire con rigore gli autori di tali gesti, affinché la legalità prevalga sull’illegalità e sulla sopraffazione.

La Direzione Regionale SINALP





