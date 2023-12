“I sindacati sono tutti uguali”. “I sindacalisti pensano solo a se stessi”. E’ quel che spesso si sente dire, specie dai più giovani, da chi è rimasto scottato da esperienze infelici, e da chi esprime opinioni semplicemente per sentito dire.

Come Sinalp ci permettiamo di dire che non è sempre così e ci sono OO.SS. che lavorano, mettendoci la faccia, per il rispetto delle regole e dei rapporti tra aziende e lavoratori.

Come Sinalp crediamo nel valore dell’impegno dei nostri dirigenti sindacali, e crediamo nella trasparenza delle nostre azioni.

Quindi ogni anno, a Natale, riteniamo doveroso condividere con tutti le azioni svolte in difesa dei diritti dei lavoratori.

Come sempre svolgiamo un lavoro costante per fornire servizi ai lavoratori e contrastiamo le assurdità burocratiche che assillano questa Nazione. Assurdità da sempre denunciate in ogni confronto avuto con la Pubblica Amministrazione a tutti i livelli.

Ma in primis lavoriamo per poter ottenere reali e concreti miglioramenti contrattuali ed il rispetto dei contratti applicati.

Un aspetto, quest’anno prepotentemente emerso, è l’accentuata aggressività delle aziende nel voler tagliare i costi di gestione, che vedono sempre coinvolto il personale, per costituirsi una nuova immagine “politicamente valida”, ma chiaramente a tutto discapito dei loro dipendenti.

Il Sinalp Sicilia da sempre ha contrastato questa idea di gestione aziendale, che sta purtroppo emergendo nel nostro territorio, con scioperi e confronti con le controparti in difesa dei lavoratori e denunciando queste vere e proprie violenze verso chi con il suo lavoro, partecipa a pieno titolo alla crescita sociale ed economica della nostra regione.

Il Segretario Regionale, Dr. Andrea Monteleone, ha approfittato dell’Assemblea di fine anno per ringraziare tutti gli iscritti ed amici presenti ed il Direttivo Regionale per averlo coadiuvato in tutte le battaglie condotte e in particolar modo ringrazia la collega Analiza Garcia per aver, da sola, coordinato due fondamentali servizi del sindacato nella qualità di responsabile delegata del CAF e del Patronato;

Il collega Gaetano Bonura per aver coordinato i rapporti del Sinalp con i Consulenti del lavoro in quanto controparte nelle vertenze sindacali, dando vita ad un confronto leale e costruttivo in difesa dei lavoratori e delle aziende che offrono opportunità lavorative.

il Prof. Giuseppe Lombardo per aver saputo coordinare egregiamente tutte le difficoltà emerse nel comparto scuola in difesa dei docenti e del personale ATA, comparto in piena evoluzione che sta mettendo a dura prova tutti coloro che ci lavorano.

il collega Giuseppe Sprio che ha saputo gestire tutte le criticità emerse nel comparto degli Autotrasportatori Siciliani, tanto da proporre, al comparto, la stesura di un Contratto Collettivo Regionale per rendere la aziende Siciliane più competitive ed in grado di potersi confrontare al meglio con le aziende del nord italia;

La collega Cetty Moscatt che ha rappresentato l’Associazione dei proprietari immobiliari CASA MIA nei contratti di locazione agevolati assieme al collega Luca Tantino in rappresentanza del sindacato degli inquilini ANIA; Il mondo della locazione è in evoluzione e vede un preoccupante aumento dei contenziosi per morosità che vede in prima linea ANIA e CASA MIA

Un plauso va anche alle colleghe Loredana Berritta delegata provinciale Zeromolestie Sinalp e Natascia Pisana responsabile regionale Zeromolestie Sinalp per aver saputo gestire una crescita tumultuosa di questa rete regionale che ormai è diventata punto di riferimento di tantissime Associazioni antiviolenza, risolvendo tante drammatiche problematiche emerse durante tutto l’anno.

Il Segr. Regionale ha ringraziato il collega responsabile del sindacato lavoratori immigrati SLI del Sinalp Martin Baah ed il suo collega Responsabile di Palermo Mohamed Laquar per aver saputo gestire le esigenze dei tantissimi lavoratori immigrati presenti nella nostra regione, coordinandosi con le forze dell’ordine e le Questure Siciliane;

Bisogna evidenziare anche la crescita Sinalp nel comparto Agricoltura grazie al nostro CAA egregiamente rappresentato in tutta la Sicilia dal collega Dr. Andrea Tomarchio. Ed in particolare il settore allevamento con il delegato Giacomo Fascetto, che sta vivendo un momento difficilissimo a causa di errate politiche agricole imposte dalla Comunità Europea che sta distruggendo il sistema della transumanza a favore del sistema di allevamento intensivo in batteria che mortifica gli animali e produce sicuramente carne di scarsa qualità. Un plauso va anche al collega Matteo Cannella che è sempre in prima linea nella questione della riforma dei lavoratori Forestali della Regione Siciliana.

Infine un grazie il Segr. Regionale lo ha dato all’Ufficio legale del Sinalp Sicilia composto dalle colleghe Avv. Stefania Virga e Avv. Marzia Giacalone, e la Dr.ssa Serena Giuliano che con la loro professionalità e capacità sono riuscite a difendere positivamente tantissimi lavoratori che rischiavano di subire ingiustizie più o meno “pesanti”

Il Segretario Regionale

Dr. Andrea Monteleone

