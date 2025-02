ARAN agenzia per la rappresentanza

negoziale delle pubbliche amministrazioni

Ill.mo Presidente Dr. Antonio Naddeo

Ministero della Salute

Ill.mo Ministro Prof. Orazio Schillaci

Ministero del Lavoro

Ill.mo Ministro Dr.ssa Marina Elvira Calderone

Mezzi di stampa

loro indirizzi





Gli Educatori Professionali Socio Pedagogici, inseriti nel comparto sanità per come previsto dalla Legge dello Stato n. 205/2017 all’Art. 1 comma 594 e per come modificato dalla legge n.148/2018, hanno subito un gravissimo torto sociale poiché, pur essendo regolarmente normati con le suddette leggi, si ritrovano ad essere “disoccupati” perché la P.A. non sa a quanto deve ammontare lo Stipendio riferito alla loro qualifica professionale, poiché nel CCNL Sanità attualmente in vigore non è stata inserita la loro qualifica e conseguentemente non è regolamentato l’aspetto economico di queste figure professionali.

Finalmente apprendiamo dai nostri iscritti del comparto che si sta discutendo il rinnovo della parte economica dell’attuale CCNL.





Rappresentativi dei lavoratori del comparto, non siamo stati convocati al tavolo delle trattative, ma pur con tutto ciò riteniamo nostro dovere rappresentare le giuste istanze da tempo richieste da questi lavoratori che anche in merito alla loro stabilizzazione è importante evidenziare.

Vi invitiamo a inserire la loro figura professionale, anche come appendice, al CCNL, affinché questi lavoratori ottengano il giusto riconoscimento economico per la loro professione.





Inoltre si richiede di evidenziare nell’ambito dei prossimi bandi di concorso per l’assunzione nel comparto sanità di questi professionisti di inserire non solo il titolo di studio laurea L-19 Scienze dell’Educazione e Formazione, che se così fosse, escluderà tantissimi professionisti che da anni svolgono, anche se in maniera precaria e con contratti di Collaborazione Coordinata, questa importante professione.

Inoltre riteniamo corretto che per i bandi di assunzione degli Educatori Professionali Socio Pedagogici vengano inseriti, oltre la titolo di laurea L19 anche anche i laureati quadriennali vecchio ordinamento ed i laureati in Scienze Pedagogiche, in Scienze dell’Educazione, in Pedagogia, in Scienze della Formazione Primaria, ed altri titoli riconosciuti ed a queste equipollenti e per come previsto del nuovo Albo di recente costituzione.

Certi di un esito positivo alla nostra istanza, come O.S. rimaniamo a disposizione delle Istituzioni in indirizzo per ogni ulteriore chiarimento.

La Segreteria SINALP

