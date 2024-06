“Gli italiani chiedono rispetto per i nostri cittadini illustri. I cittadini chiedono un intervento urgente all’amministrazione di Siracusa riguardo lo stato di abbandono della statua del grande Archimede, uno dei più grandi scienziati e matematici della storia”. Maria Teresa Baldini, presidente di Fuxia People, denuncia lo stato di degrado della statua di Archimede, chiedendo all’amministrazione comunale un immediato intervento di ripristino: “A Siracusa, qualche anno fa – racconta Baldini – fu collocata in Ortigia, fra i due ponti, una bellissima statua in bronzo che rappresenta per i cittadini siracusani, e non solo, il nostro illustre Archimede con lo sguardo rivolto al mare. La statua, di circa 3 metri, oggi, a distanza di anni, è abbandonata fra i due ponti alle porte di Ortigia, il cuore pulsante di Siracusa. È anche priva di illuminazione, risultando quindi totalmente abbandonata nelle ore serali. Per tale motivo, chiediamo un celere intervento dell’amministrazione per ripristinare l’impianto di illuminazione e migliorare il suo stato di degrado ormai evidente” conclude.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.