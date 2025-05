Due decreti regionali dell’assessorato alle infrastrutture stanziano 1,6 milioni di euro per la provincia di Siracusa.

Si tratta in particolare di fondi del Fsc – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui 447.695 per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione del centro storico di Palazzolo Acreide, e 1.185.000 euro per la messa in sicurezza della Sp 49 Ispica-Pachino.



A darne notizia è il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso, che esprime soddisfazione per il risultato ottenuto “grazie alla interlocuzione con il Governo e la grande sensibilità del Presidente Schifani, attento ai bisogni del territorio.”



“Con questi interventi – prosegue Gennuso – sarà possibile sostenere due interventi molto importanti ed entrambi attesi. Nel primo caso a sostegno della valorizzazione di centro storico storico come quello di Palazzolo Acreide che rappresenta un patrimonio culturale e turistico inestimabile. Nel secondo caso, invece, l’intervento permetterà di mettere in sicurezza un’arteria importante per la viabilità interna tra Pachino e Ispica, una strada provinciale molto trafficata e strategica per tante aziende agricole”.



I due decreti regionali sono stati già firmati ieri e i finanziamenti sono quindi già operativi.

Luogo: PALAZZOLO ACREIDE, SIRACUSA, SICILIA

