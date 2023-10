Nonostante l’avviso del Comune di Siracusa per il reclutamento di 7 Vigili urbani, non si vedrà un numero maggiore di agenti su strada. A dirlo è Michele Mangiafico, leader del movimento Civico 4.

Com’è possibile? La risposta è da ricercare nella stessa procedura messa in atto dall’Amministrazione per assumere il personale.

Lo scorso 6 Ottobre, l’Amministrazione comunale ha pubblicato un avviso, con scadenza il prossimo 24 ottobre, per la copertura di questi 7 posti a tempo pieno e indeterminato di agente di polizia municipale rivolti a coloro “che si trovano utilmente inseriti nelle graduatorie approvate da altri enti ed in corso di validità relativamente a procedure di concorso pubblico per la copertura di posti del medesimo profilo, limitatamente a quelle indette per esami o per titoli ed esami e per posti a tempo pieno e indeterminato”.

L’Amministrazione che detiene la graduatoria dovrà dare disponibilità all’utilizzo entro dieci giorni dalla richiesta del Comune e il candidato sarà sottoposto a un esame.

La selezione pubblica prescelta risponde al Piano del Fabbisogno del Personale 2022-2024, approvato dalla Giunta Municipale con le delibere 138/2022 e 207/2022.

Ma, quella di attingere a graduatorie di altri enti è una scelta migliore rispetto all’indizione di un proprio concorso? La risposta, secondo Mangiafico, è “no”. Ma, a questo punto, è necessario fare un passo indietro, a partire dal il rinnovo (con determina dirigenziale 1278 del 29/03/2023), dal 01/04/2023 fino al 31 gennaio 2024 di 6 contratti a tempo determinato di agenti di polizia municipale, frutto della deliberazione di Giunta Municipale numero 112 del 20/07/2022, giusta convenzione sottoscritta con il Comune di Buccheri, a valere sulla sua graduatoria, il 2 settembre 2022 (autorizzata dalla delibera di Giunta Municipale 124 del 9 agosto 2022).

Nel 2022, infatti, l’Amministrazione comunale avviò già una indagine ricognitiva in alcuni comuni limitrofi per attingere ad una graduatoria già esistente.

“Ciò significa – spiega Mangiafico – che da almeno quindici mesi l’Amministrazione comunale avrebbe potuto, in alternativa, indire un concorso pubblico che avrebbe consentito a molti cittadini siracusani di poter partecipare, così come accadde in passato con analogo concorso, restando peraltro utilmente inseriti per cinque anni in una graduatoria da cui altri comuni avrebbero potuto attingere e quindici mesi rappresentano un lasso di tempo che, unito ai quattro mesi necessari affinché l’attuale avviso raggiunga il proprio obiettivo, è di gran lunga sufficiente per l’espletamento del concorso. Roma ha messo a bando il 29 aprile 2023 ben 800 posti a tempo indeterminato di vigile urbano e alla data odierna manca solo la quarta e ultima prova, quella orale, per completare il concorso, in sei mesi.”

Ed ecco la conclusione alla quale arriva il leader del movimento: “non vedremo da febbraio 2024 più vigili di quanti ne abbiamo visti fino a oggi perché in realtà l’espletamento dell’attuale avviso coinciderà con la fine del periodo a tempo determinato dei vigili presi in convenzione con il comune di Buccheri e che, probabilmente, parteciperanno per logica a questo avviso”.

Infine, “l’Amministrazione comunale ha sprecato il “tesoretto” caratterizzato dalle cessazioni dei rapporti di lavoro che in questi anni sono intervenute a seguito dei pensionamenti, il cui numero è stato molto elevato per l’utilizzo degli strumenti legislativi della “quota 100” e di “opzione donna”. Dai dati che emergono dai piani del fabbisogno del personale che vanno dal 2020 al 2023, parliamo di 2 milioni e 200 mila euro. – conclude Mangiafico – Se, per esempio, l’Amministrazione si fosse focalizzata solo sulla polizia municipale avrebbe potuto fare un concorso pubblico per 63 vigili urbani. Si è focalizzata in misura eccessiva sui concorsi per i nuovi dirigenti e sulla stabilizzazione dei dirigenti che non erano di ruolo, mancando gli obiettivi più importanti sul piano del controllo del territorio, della progettazione interna e dei servizi al cittadino, che infatti hanno registrato la chiusura delle circoscrizioni, le lunghe file agli sportelli e il disagio dei cittadini a fronte di una città fuori controllo.”

