Oggi, martedì 4 febbraio, ricorre il ventesimo anniversario della scomparsa dell’avv. Antonio Ricupero, noto penalista del foro di Siracusa. Alle ore 18:00 una santa messa sarà celebrata nella chiesa di San Giovanni e San Marziano alle Catacombe per ricordarlo nella preghiera. I familiari e gli amici stanno organizzando un incontro, che avrà luogo nei prossimi mesi, per potere fare memoria della sua vita dedicandogli un momento per condividere quanto di bello ha lasciato a chi lo ha conosciuto.

L’avv. Ricupero, giurista appassionato, intelligenza acuta, amante della deontologia, è stato per tanti anni segretario dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa. Ha guidato nella formazione decine di giovani avvocati. È stato presidente della sezione siracusana e consigliere nazionale dell’UGCI (Unione giuristi cattolici italiani). Durante la sua presidenza la sezione di Siracusa è stata la seconda in Italia come numero di iscritti ed in quel periodo numerose sono state le attività promosse, tra cui la nascita del gruppo giovani. Ha ricoperto anche il ruolo di presidente del Lions Siracusa Host.

All’avv. Antonio Ricupero è dedicata la biblioteca del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati al Palazzo di Giustizia.

