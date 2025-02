Un importante appuntamento dedicato all’affido familiare dei minori e dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) si terrà domani, 28 febbraio alle ore 10:00, presso l’Urban Center – Sala B, in Via Nino Bixio 1, Siracusa.

L’iniziativa rientra nel Progetto FAMI n. 17 “Il Filo di Arianna” finanziato nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 (FAMI) e gestito dalla Cooperativa Opera Prossima s.c.s., in collaborazione con il Consorzio Umana Solidarietà s.c.s., il Comune di San Michele di Ganzaria, il Comune di San Cono, la Soc. Coop. Fatebene Fratelli e il Comune di Siracusa.

Dopo i saluti istituzionali di Sara Marano, Viceprefetto Aggiunto AREA IV Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione e Marco Zappulla, Assessore alle Politiche Sociali, Siracusa Città Educativa, Politiche Giovanili e Politiche di Genere seguirà l’introduzione al tema a cura di Paolo Ragusa, Coordinatore del Progetto FAMI 17 “Il Filo di Arianna” e Ramzi Harrabi, Legale Rappresentante della Soc. Coop. Fatebene Fratelli e Mediatore Interculturale del progetto FAMI 17 “Il Filo di Arianna”.

Durante l’incontro interverranno esperti del settore: Andrea Grasso, Alternative Care Expert Refugee and Migrant Response in Italy per UNICEF, parlerà dell’importanza dell’affidamento familiare per i minori stranieri non accompagnati; Lauretta Rinauro, Assistente Legale del Progetto FAMI 17 “Il Filo di Arianna”, illustrerà l’affido familiare dal punto di vista giuridico; Rita Gentile, Presidente dell’Associazione “AccoglieRete”, condividerà una testimonianza concreta sull’affido di MSNA nella città di Siracusa.

A chiudere l’evento sarà Carla Trommino, esperta dei diritti dell’infanzia del Progetto FAMI 17 “Il Filo di Arianna” e già Difensore dei Diritti dei Bambini per la Città di Siracusa.

L’incontro rappresenta un’opportunità fondamentale per approfondire il tema dell’affido familiare, promuovere la cultura dell’accoglienza e condividere esperienze e buone pratiche.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.