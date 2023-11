La sesta edizione del “Festival dell’Educazione…sulle orme

di Pino Pennisi” sarà presentato nel corso di una conferenza in programma lunedì 13

novembre, alle 10.30 alla Sala Archimede.

Saranno presenti il sindaco Francesco Italia, l’assessore alle Politiche giovanili con delega a

“Siracusa Città educativa” Giancarlo Pavano, e i rappresentanti delle associazioni che

aderiscono al progetto.

Il “Festival” comincerà domenica 19 per concludersi sabato 25 novembre. Al suo interno,

venerdì 24, la tradizionale “Marcia per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

“Il Festival- dichiara l’assessore Giancarlo Pavano- rappresenta un momento molto

importante per la città ed ogni anno costituisce un appuntamento ricco di occasioni di

crescita. La settimana prossima è il frutto di un lunghissimo impegno collettivo, per questo

ringrazio ogni associazione che ha collaborato attivamente”.

Sempre lunedì 13, dalle 9 in poi, iniziano gli incontri del progetto “Cittadinanza

attiva_Istituzioni locali e partecipazione” inseriti nel Piano di Offerta Formativa. Primo

appuntamento in Sala Vittorini con gli studenti degli Istituti comprensivi Archia, Chindemi e

Giaracà,

Ad accoglierli il sindaco Francesco Italia ed il vice presidente del Consiglio comunale Conci

Carbone. Saranno altresì presenti gli assessori Teresella Celesti e Fabio Granata, ed i

consiglieri Sergio Bonafede, Paolo Cavallaro, Cinzia Santuccio e Sara Zappulla.

