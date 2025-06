Un patto tra tecnologia e inclusione sociale. Si è svolto questa mattina a Palermo un incontro istituzionale tra la presidente di SISPI, Giovanna Gaballo, l’assessore comunale Mimma Calabrò e il direttore generale di SISPI, Salvatore Morreale.

Al centro del confronto, la volontà di avviare una collaborazione strutturata tra l’azienda informatica partecipata del Comune e l’amministrazione cittadina, con l’obiettivo di sviluppare progetti a impatto sociale.

Durante l’incontro, i rappresentanti hanno discusso diverse iniziative mirate a migliorare i servizi pubblici, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione. Il dialogo si è concentrato su come la tecnologia possa essere una leva strategica per ridurre le disuguaglianze e potenziare l’efficienza dell’intervento pubblico.

“La tecnologia – ha sottolineato la presidente Gaballo – può essere uno strumento concreto per costruire soluzioni sociali mirate, efficaci e durature. SISPI è pronta a fare la sua parte, mettendo a disposizione know-how e infrastrutture per sostenere l’azione dell’amministrazione e rendere più incisive le politiche di inclusione”.

Un’alleanza per semplificare la vita ai cittadini

Sulla stessa linea l’assessore Mimma Calabrò, che ha rimarcato il ruolo centrale della digitalizzazione nella trasformazione della pubblica amministrazione: “SISPI è un partner strategico per accompagnare il Comune verso un modello più efficiente e vicino ai bisogni reali dei cittadini. La sinergia che stiamo costruendo è un valore aggiunto. Con soluzioni tecnologiche avanzate possiamo semplificare i processi, migliorare l’accesso ai servizi e avvicinare istituzioni e comunità”.

L’incontro odierno getta le basi per un percorso condiviso che mira a integrare tecnologia e politiche sociali, puntando su sostenibilità, innovazione e impatto reale. Nei prossimi mesi, SISPI e Comune lavoreranno congiuntamente per tradurre il dialogo in azioni concrete, sviluppando progetti che possano fare la differenza nella vita quotidiana dei cittadini più vulnerabili.

