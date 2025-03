Palermo 27 marzo2025 – Elezioni delle Rsu alla Sispi: la Fiom Cgil Palermo conferma la sua rappresentanza all’interna della società partecipata del Comune con l’elezione di Antonio Flaccomio.



L’Rsu della Fiom Cgil è stato eletto anche Rls, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. “Riconfermiamo la nostra presenza all’interno della Sispi con l’elezione di una Rsu e dell’Rls – dichiara il segretario Fiom Cgil Palermo e Sicilia Francesco Foti – E’ un importante risultato che premia la fiducia dei lavoratori nella Fiom, soprattutto per la battaglia portata avanti sulla contrattazione di secondo livello. Siamo riusciti a recuperare tutto quello che è stato tolto. Dopo un anno di lotte, con l’accordo siglato a fine ottobre tra i vertici aziendali e i sindacati, la svolta: la Sispi ha riconosciuto ai lavoratori l’intero integrativo aziendale, oltre a quanto era stato decurtato a giugno, a causa dei tagli a tutte le partecipate previsti dal piano di riequilibrio del Comune”.



Piano che aveva prospettato, per l’affidamento di 9 anni dal Comune alla Sispi del servizio Sitec (sistema informatico e telematico), una contrazione dei costi dei vari istituti del salario accessorio del 5 per cento, per raggiungere a regime, in 6 anni, la riduzione del 30 per cento.



“Dopo una lunga mobilitazione siamo riusciti a dare ai lavoratori quanto gli spettava prosegue Foti – Se ci sarà l’intenzione di decurtare nuovamente il salario ai lavoratori, saremo pronti alla mobilitazione”.









[Flaccomio Antonio.jpg]



