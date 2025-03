Sit-in organizzato dalla Democrazia Cristiana, sabato mattina, a piazza Politeama, in sostegno di Giuliano Forzinetti, l’assessore alle Attività produttive del Comune di Palermo, vittima di diversi atti intimidatori.

“Giuliano Forzinetti – dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC – rappresenta un simbolo di legalità, impegno, passione e dedizione per la comunità palermitana e per il nostro partito. La comunità ha dimostrato di essere unita contro ogni forma di violenza e intimidazione e ringraziamo i tanti cittadini accorsi oggi per unirsi alla manifestazione”.





“Abbiamo deciso di manifestare – dichiara Stefano Cirillo, segretario regionale della DC – per esprimere la nostra vicinanza a Giuliano Forzinetti e a tutti coloro che subiscono atti intimidatori nell’espletamento dei propri compiti a servizio della comunità. La Democrazia Cristiana e il suo assessore continueranno a lavorare, nell’interesse dei cittadini, sotto il segno della legalità e dello sviluppo economico della città di Palermo”.

“Il gruppo consiliare – dichiara Domenico Bonanno, capogruppo DC in Consiglio comunale – sostiene e continuerà a supportare l’azione dell’assessore Forzinetti. Come partito abbiamo promosso scelte importanti, come ad esempio l’approvazione del regolamento dei contributi alle aziende che hanno subito estorsioni e abbiamo contribuito all’approvazione di altre importanti delibere che hanno permesso di riorganizzare e migliorare il settore delle attività produttive sostenendo il tessuto imprenditoriale della città. Come gruppo consiliare continueremo a portare avanti un’attività politica e amministrativa improntata al sostegno dei cittadini onesti che in questa città hanno il coraggio di dire no al malaffare”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.